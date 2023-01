Tweede afvaller Wie is de Mol?: 'Had ik nou maar wél een tactiek gehad'

Zuid-Afrika is het toneel van het 23e seizoen van Wie is de Mol?. Tien bekende Nederlanders hebben daar geprobeerd te onthullen wie de saboteur in hun midden is. De komende weken spreekt NU.nl iedere week met de afvaller van de avond ervoor. Dit keer zijn dat er twee: Sarah Janneh en Froukje de Both.

Froukje de Both had van tevoren niet verwacht dat ze zo zou balen als ze deed bij het zien van haar rode scherm. "Het is zo gek. Van tevoren denk je toch: het is heel vet dat ik mee mag doen, maar het blijft maar een spelletje. Ik dacht toch altijd dat mensen het een beetje overdreven als ze emotioneel wegliepen na een eliminatie. Maar het doet echt veel met je."

Als stilstaan in een achtbaan, die net lekker onderweg is, beschrijft De Both het. En zij kan het weten: bij een bezoekje aan een pretpark eerder in 2022 overkwam haar precies dit. "We moesten echt uit de wagons gehaald worden, het was een heel ding. En dit voelde net zo. Het verheugen is dat moment dat je omhoog getakeld wordt, de baan het spel zelf. En dan word je er ineens uitgerukt, terwijl je ziet wat er allemaal nog had kunnen komen."

Ben je dan ook al jarenlang fan?

"Fan is een groot woord: ik zit niet met scoreformulieren en een groep vrienden te kijken. Ik bleef er ook niet voor thuis. Maar ik verheug me er wel altijd op te kijken, en kijk het ook altijd terug. Dus meedoen vond ik wel heel erg bijzonder. Ik genoot zo en wilde eigenlijk niet geloven dat het nu klaar was. Ik had net een beetje mijn plek in de groep gevonden. Ik ben van mezelf best introvert. Eén op één met iemand gaat mij veel beter af, dan kan ik alle aandacht geven. Hier kende ik niemand echt goed en ik vond het onwijs spannend van tevoren. Nu leerde ik net al deze leuke mensen kennen en dan is het klaar."

"Het was een beetje liefdesverdriet, die dagen erna. Sarah ving mij heel lief op. We hebben even gejankt, geknuffeld en daarna genoten van de zonsondergang met een glas wijn. Maar de dagen erna word je toch wakker: oh ja, het is klaar."

En dat terwijl toch aardig wat kandidaten jou meenamen in hun verdachtenlijstje, ook weer in deze aflevering. Waar vond je jezelf verdacht?

"Ik ben heel fanatiek en gefocust in een spel, het was ook grappig dat terug te zien. Want je weet het van jezelf, maar het zo op televisie zien is echt anders. Ik vond mezelf dus eigenlijk helemaal niet verdacht. Maar ik kan me voorstellen dat mensen mij misschien lastig te peilen vinden. Omdat ik toch echt de kat uit de boom kijk, het achterste van mijn tong niet zomaar laat zien. Ik kreeg ook echt veel appjes van mensen die al hun punten kwijt waren, omdat ze op mij zaten."

"Het verbaasde me dat Anke (de Jong, red.) mij verdacht: wij deelden een kamer! Iedere ochtend stonden wij in het pikkedonker samen te make-uppen, want in Zuid-Afrika heb je standaard iedere dag een paar uur geen stroom. Ik heb mezelf wel eens teruggezien en dat ik dacht: ah, toch wat te bleek (lacht). Anke en ik waren ontzettend aan het kletsen, dus ik vond het heel grappig te horen dat zij mij verdacht."

Ben je bezig geweest met jezelf verdacht maken?

"Nee, helemaal niet! Ik heb dat van tevoren ook gezegd: ik ga er gewoon heen en ik heb geen tactiek. Ik wilde alles in me opnemen, het gewoon aankijken. Want je kunt je van tevoren van alles bedenken: het pakt toch anders uit. Had ik het maar wel gedaan, haha. Dat denk je ook hoor, in de dagen erna. En waarom heb ik het niet anders aangepakt?"

"Toch kun je je echt niet voorstellen hoe intens dit allemaal is. Ik snap wel dat een kijker denkt: 'Waarom wil ze nou per se door? Die foto moet toch gemaakt worden?', bij het zien van de foto-opdracht. Maar je hebt te maken met tijdsdruk, meningen van allerlei mensen, en iemand moet een knoop doorhakken. En ergens denk je dan wel hoor: oh, maar wat als ik de verkeerde knoop doorhak? Maar je bent zo fanatiek. Je kunt ook niet bezig zijn met hoe je overkomt, want je wil gewoon dat spel winnen."

Sarah ving je dus op na je eliminatie, dat lijkt me fijn.

"Dat was het ook. Je bent zo beduusd op dat moment, dat is echt het juiste woord ervoor. Dan opgevangen worden door iemand die precies snapt hoe het voelt: dat is exact wat je nodig hebt."

