Igmar Felicia gaat aan de slag bij radiozender FunX: 'Luisteraar bepaalt alles'

Igmar Felicia gaat bij FunX werken. De radiozender maakt donderdag bekend dat de 32-jarige radio-dj op zondagen tussen 16.00 en 19.00 uur te horen zal zijn.

"Ik heb de afgelopen maanden de tijd genomen om na te denken over hoe ik radio zou willen maken en wat ik belangrijk vind in mijn radioshow", vertelt Felicia. "FunX gaf me de tijd en ruimte om iets te creëren wat bij mij als radiomaker past."