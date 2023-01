BNNVARA: 'Uitspraken Gibbs over Israël in Op1 zijn gebaseerd op feiten'

BNNVARA vindt dat de uitlatingen van presentatrice Natasja Gibbs over Israël in de talkshow Op1 "voldoende steun in feiten en actualiteit" hebben. Zij baseerde haar uitspraak dat er sprake is van een apartheidsregime op onder meer rapporten van Human Rights Watch, Amnesty International en de Verenigde Naties, laat de omroep donderdag weten.

De ombudsman van de NPO ontving de afgelopen dagen meerdere klachten over een gesprek dat Gibbs vrijdag met ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers voerde. Volgens de mensen die klaagden zijn haar uitspraken in strijd met de journalistieke code waaraan alle omroepen zich moeten houden.

Volgens BNNVARA kreeg Segers "alle ruimte om een tegengeluid te laten horen" en zette hij uiteen waarom hij de redenering van Gibbs niet volgde. "Hij gaf bovendien aan de opgebrachte vergelijking misplaatst te vinden en legde uit waarom. Al met al werd er in deze kwestie aan tafel een journalistiek evenwichtig gesprek gevoerd."

Columnist Jan Dijkgraaf riep op om klachten in te sturen. Hij maakte in een online column een vergelijking met het onderzoek van de NPO-ombudsman naar Ongehoord Nederland. Na dit onderzoek werd geconcludeerd dat die omroep zich niet aan de journalistieke code houdt en ongefundeerde informatie verspreidt.

De ombudsman liet dinsdag weten dat de reguliere klachtenprocedure gevolgd wordt bij de meldingen over Op1 en Gibbs. Zij heeft de klacht naar BNNVARA gestuurd en wacht de reactie af.

Eerder

Aanbevolen artikelen