Vrouw beschuldigt opgepakte influencer Andrew Tate van verkrachting

Een vrouw beschuldigt Andrew Tate van verkrachting en deelt hiervan bewijs met VICE . De vrouw, die zichzelf Amelia noemt, zegt dat ze in 2013 door de influencer is misbruikt.

"Ik genoot ervan hoe je de seks haatte. Hoe meer je ervan walgde, hoe fijner ik het vond", zegt Tate in voicememo's die Amelia van hem kreeg.

De influencer en voormalig kickbokser zou Amelia daarnaast berichtjes hebben gestuurd waarin hij schreef dat hij het leuk vindt haar te verkrachten. "Monsters blijven monsters. Als ik de baas over je ben, doe ik wat ik wil doen." Amelia heeft ook video-opnames van Tate, waarin hij zegt dat hij "de gevaarlijkste man op aarde" is.

Eerder deze week schreef VICE over een andere beschuldiging van verkrachting aan Tate's adres. Twee vrouwen kwamen daar in 2015 al mee naar buiten. Ook zij deelden sms'jes die hun verhaal ondersteunen. Maar de politie nam destijds geen actie.

Na Amelia's bezoek aan de politie volgde geen arrestatie. Nu de influencer vastzit wegens mogelijke mensenhandel en verkrachting, besloot ze haar verhaal in de media te delen.

Tate en broer zouden vrouwen seksueel hebben uitgebuit

Tate werd eind december samen met zijn broer aangehouden in Roemenië. Ook twee Roemenen zijn opgepakt. De influencer ging in beroep, maar begin deze week oordeelde de rechter dat hij voorlopig blijft vastzitten.

De openbaar aanklagers denken dat de broers Tate achter een criminele organisatie zitten, "met het doel vrouwen te rekruteren, te huisvesten en uit te buiten door hen te dwingen pornografisch materiaal te maken dat tegen betaling online te bekijken is". De broers zouden daar veel geld aan hebben verdiend.

Tate is berucht om zijn controversiële uitspraken. Hij kwam in 2016 in opspraak toen hij uit de Britse versie van het televisieprogramma Big Brother werd gezet, omdat online een video was gelekt waarin hij een vrouw slaat met een riem.

Daarnaast is de oud-kickbokser in het verleden in opspraak geraakt vanwege haatdragende opmerkingen richting vrouwen. Hij werd verbannen van socialemediaplatformen als Twitter, YouTube, Facebook, Instagram en TikTok. Sinds de komst van Elon Musk naar Twitter, is Tate's Twitter-account weer in de lucht.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt terecht bij Slachtofferhulp Nederland via 0900-01 01 of bij het Centrum Seksueel Geweld via 0800-01 88 of de chat.

0:37 Afspelen knop Andrew Tate betreedt Roemeense rechtbank voor mensenhandelzaak

Aanbevolen artikelen