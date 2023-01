Organisatie blijft bij genderneutrale Gouden RadioRing: 'Past in huidige tijd'

De organisatie van de Gouden RadioRing legt de kritiek van Marieke Elsinga naast zich neer en houdt de prijs genderneutraal. De Qmusic-radio-dj zei afgelopen weekend dat vrouwen minder kans maken nu er geen losse award meer is voor vrouwelijke makers. "We maken geen onderscheid meer, passend in de huidige tijd en maatschappij", laat een woordvoerder van AVROTROS aan NU.nl weten.

"De radiowereld is heel erg een mannenwereld", zei Elsinga na het bekend worden van de nieuwe regels. "Er zullen misschien helemaal geen vrouwen genomineerd worden, omdat er zoveel mannen in de radiowereld zijn." Naast de radio-dj van Qmusic zijn op primetime op de grootste, landelijke radiozenders slechts een handvol andere vrouwen te horen: Jorien Renkema en Nellie Benner bij 3FM en Vonneke bij Funx.

Organisator AVROTROS wil één lijn trekken met andere awards zoals de Televizier Ring. Die prijs werd vorig jaar genderneutraal en ook dat leidde tot kritiek.

De organisatie moet "kritisch blijven monitoren" of de aanpassing van de RadioRing ook de richting krijgt zoals bedoeld, zegt een woordvoerder. "Het gaat om het bevorderen van gelijkwaardigheid. Dit heeft tijd nodig en we zullen moeten afwachten hoe het uitpakt."

Elsinga won Zilveren RadioSter drie keer

Voorheen werden tijdens het RadioGala twee Zilveren RadioSterren uitgereikt: een voor de beste presentator en een voor de beste presentatrice. Elsinga won zelf drie keer de Zilveren RadioSter voor de beste vrouwelijke dj.

Het gaat om publieksprijzen, waarbij de luisteraars tot en met woensdag 18 januari kunnen stemmen op hun favoriete radioprogramma, presentator en podcast. Uit die lijst worden de vijf populairste gepakt, waarna een tweede stemronde volgt. Op 26 januari is dan de uitreiking.

Tijdens het gala worden ook de Marconi Awards uitgereikt met als categorieën de Oeuvre Award, de Aanstormend Talent Award en de Beste Zender Award. Een jury met radioprofessionals kiest deze winnaars. De winnaar van de Oeuvre Award is al bekend: die gaat dit jaar naar Giel Beelen.

Awards vaker genderneutraal

Meer grote awards hebben sinds kort het onderscheid tussen mannen en vrouwen geschrapt. Het Nederlands Film Festival (NFF) deelt sinds 2021 genderneutrale Gouden Kalveren uit aan de beste acteur of actrice. Daar werd zowel positief als negatief op gereageerd.

De Gouden Televizier-Ring, waarvan de organisatie ook in handen is van AVROTROS, begon in 2018 met het wegnemen van onderscheid tussen man en vrouw bij de categorie Acteur/Actrice. "Bij de categorie Talent is dat al vanaf 2008 het geval", zei Televizier-hoofdredacteur Jeroen de Goeij eerder tegen NU.nl.

Sinds vorig jaar maakt de belangrijkste televisieprijs ook geen onderscheid meer bij presentatoren, waardoor de hele uitreiking genderneutraal is geworden. Raven van Dorst, die zich identificeert als non-binair, vond het een goed besluit. "Hoe meer hokjes en muren er omver worden gegooid, hoe beter toch?"

Bij de uitreiking in 2022 was slechts één vrouw genomineerd: Angela Schijf voor haar rol in Flikken Maastricht. Alle prijzen gingen uiteindelijk naar mannen.

