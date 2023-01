NU+ Geweld, schelden, seks: wanneer is een film ongeschikt voor jonge kijkers?

Kijkwijzer informeert ouders en kinderen sinds 2001 door middel van zwart-witte pictogrammen over geweld, grof taalgebruik of drugs in films. Maar wie bepaalt of bijvoorbeeld Pietje Bell schadelijk is voor kinderen? Is dat systeem nog wel van deze tijd?

Twintig jaar lang kon iedereen met een gerust hart Pietje Bell kijken, maar vorige maand werd het leeftijdsadvies van de film ineens aangepast naar twaalf jaar en ouder.

Dat gebeurde na klachten over bepaalde scènes die het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) ontving. Die organisatie is verantwoordelijk voor Kijkwijzer. Na flinke ophef werd de leeftijdskwalificatie binnen een week een tweede keer aangepast: inmiddels is de film geschikt voor negen jaar en ouder bevonden.

NICAM ontvangt jaarlijks gemiddeld 225 klachten. "We zien dat mensen in de loop van de jaren met name over geweld klagen", zegt directeur Tiffany van Stormbroek tegen NU.nl. "Normen verschuiven en zaken die twintig jaar geleden werden geaccepteerd, worden nu anders beoordeeld."

"Kijkwijzer volgt die maatschappelijke ontwikkelingen en past zich onder meer aan op basis van media-aanbod en onderzoek onder ouders en kinderen. Zo zijn bijvoorbeeld de leeftijdsgrenzen van Kijkwijzer in de loop der jaren uitgebreid. Waar eerst alleen de categorieën 'zes jaar' en 'twaalf jaar' bestonden, is later 'negen jaar' toegevoegd. Dit is mede door de films van Harry Potter gebeurd."

Quinten Schram speelde in de gelijknamige film de rol van Pietje Bell. De film draait om Pietje Bell, een jongen die graag kattekwaad uithaalt met zijn vrienden en allerlei avonturen beleeft. Foto: ANP

Films en programma's kunnen schadelijk zijn

Kijkwijzer is in 2001 in het leven geroepen om ouders te informeren en te helpen bij het kiezen van media voor hun kinderen. Films, programma's en series kunnen beelden bevatten die voor jonge kijkers schadelijk kunnen zijn.

Kinderen kunnen bijvoorbeeld bij het zien van geweld agressief of bang worden. Of ze gaan gemakkelijk over geweld denken: het stompt ze af. Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of nachtmerries krijgen.

Maar hoe komt het advies tot stand? Dat gaat misschien anders dan je verwacht: het zijn de aanbieders die zelf hun producties beoordelen. Dat doen ze aan de hand van een vragenlijst die Kijkwijzer heeft ontwikkeld.

Op basis van de antwoorden op die vragen, berekent een computerprogramma welk leeftijdsadvies wordt gegeven. "Iedereen die het oneens is met een Kijkwijzeradvies, kan een klacht indienen bij NICAM", benadrukt Van Stormbroek. Een enkele klacht is al voldoende om dit advies nog eens onder de loep te nemen en eventueel aan te passen.

Dat advies bestaat altijd uit een leeftijdsvermelding (alle leeftijden, zes jaar, negen jaar, twaalf jaar, veertien jaar, zestien jaar of achttien jaar) en maximaal drie pictogrammen die uitleggen waarom een bepaalde leeftijd wordt gekoppeld aan een film of programma (geweld, angst, seks, grof taalgebruik, discriminatie en roken, alcohol en drugs).

Advies bepaalt uitzendtijden

Het advies heeft ook gevolgen voor de uitzendtijden op televisie. Films en programma's met het leeftijdsadvies 'alle leeftijden', 'zes jaar' en 'negen jaar' mogen de hele dag uitgezonden worden. Voor het advies 'twaalf jaar', 'veertien jaar' en 'zestien jaar' geldt een uitzendtijd tussen 20.00 uur en 6.00 uur en voor 'achttien jaar' tussen middernacht en 6.00 uur.

"Een meerderheid van de ouders wil nog altijd dat kinderen op open kanalen niet worden geconfronteerd met heftige beelden overdag", stelt Van Stormbroek.

Hoe zit het met de online omgeving? Sinds 1 juli 2022 zijn volgens de Mediawet ook uploaders op platforms als YouTube, Instagram en TikTok met meer dan 500.000 volgers verplicht de Kijkwijzer te gebruiken. Streamingsdiensten zoals Netflix, Videoland en Disney+ maken ook gebruik van Kijkwijzer en tonen de pictogrammen bij films en series.

De verschillende pictogrammen die worden gekoppeld aan het Kijkwijzeradvies. Foto: Kijkwijzer

Filmmakers hebben kritiek op Kijkwijzer

Makers van series en films zijn kritisch op de adviezen van Kijkwijzer. Zij willen natuurlijk dat hun producties door zo veel mogelijk mensen gezien worden.

Producent Dave Schram van Pietje Bell heeft na de aanpassing van het leeftijdsadvies een klacht ingediend bij NICAM. Hij wil dat zijn film weer voor alle leeftijden wordt. Schram zegt door NICAM op geen enkele manier te zijn betrokken bij de "herkeuring" van zijn film. Bovendien snapt hij niets van de nieuwe classificatie.

Het is niet de eerste keer dat Schram overhoop ligt met NICAM. In 2013 stapte hij zelfs naar de rechter, omdat hij het niet eens was met een aanpassing van het leeftijdsadvies voor zijn film De Groeten van Mike! Na drie klachten over een stoeipartij in de film werd het advies aangepast van 'alle leeftijden' naar 'zes jaar en ouder'.

Bioscopen moeten Kijkwijzeradvies opvolgen

Ook bioscopen hebben met Kijkwijzer te maken: zij zijn verplicht het advies te volgen. Bij films met een leeftijdsadvies van zes, negen, twaalf en veertien jaar geldt dat kinderen onder die leeftijd alleen samen met een volwassene worden toegelaten.

Een kind dat jonger is dan zestien jaar, mag niet naar een film met een leeftijdsadvies van zestien of achttien jaar. Ook niet onder begeleiding van een volwassene. Een bioscoop die zich niet aan de regels houdt, kan zelfs een boete opgelegd krijgen.

Voor ouders blijft het advies vrijblijvend. Patti Valkenburg, een van de bedenkers van Kijkwijzer, stelt tegen NU.nl dat het advies zou moeten gaan over het informeren van ouders. "Een vervelende bijkomstigheid van Kijkwijzer is dat het verbonden is aan wetten die bepalen dat kinderen bepaalde films niet in de bioscoop mogen zien en een deel van de programma's niet overdag uitgezonden mogen worden", zegt Valkenburg.

"Ouders weten het beste wat hun kind aankan en de beslissing om wel of niet ergens naar te kijken zou bij hen moeten liggen. Het is jammer dat de huidige kritiek op Kijkwijzer in feite vaak kritiek op deze wetten is."

