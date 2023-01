Kijkcijfers Opsporing Verzocht dalen flink na verhuizing naar NPO2

Opsporing Verzocht was dinsdagavond voor het eerst op NPO2 te zien, na verhuisd te zijn van NPO1. Daar trok het misdaadprogramma meer dan een miljoen kijkers, nu keken nog geen 400.000 mensen.

De kennisquiz met Philip Freriks trok ruim 2,1 miljoen kijkers en is daarmee het best bekeken programma. Opsporing Verzocht staat met 393.000 kijkers op de 23e plek in de kijkcijferlijst. Presentatrice Anniko van Santen vertelde dinsdag in gesprek met De Telegraaf dat ze niet bang is voor de toekomst van haar programma.