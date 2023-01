Ombudsman NPO ontvangt veel klachten over Op1 na oproep columnist Dijkgraaf

De Ombudsman van de NPO heeft veel klachten ontvangen over de talkshow Op1. Dat bevestigt Margo Smit dinsdag aan het ANP. Columnist Jan Dijkgraaf riep kijkers op een klacht in te sturen over de uitzending van afgelopen vrijdag.

In de bewuste uitzending stelde Natasja Gibbs in gesprek met ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers dat Israël een "apartheidsregime" voert. Volgens Dijkgraaf is die uitlating in strijd met de journalistieke code waar alle omroepen zich aan dienen te houden.

Dijkgraaf maakt in zijn column een vergelijking met het onderzoek dat de Ombudsman deed naar omroep Ongehoord Nederland. Klagers die vonden dat ON! ongefundeerde informatie verspreidt, werden in het gelijk gesteld door Smit.

De meldingen over Op1 en Gibbs zijn doorgestuurd naar BNNVARA, laat Ombudsman Smit weten. De omroep mag daar zelf op reageren. BNNVARA laat weten "ervan op de hoogte te zijn" dat er klachten zijn binnengekomen over Op1. "De klachten komen onze kant op. Wij wachten dat af", zegt een woordvoerder.

Ombudsman: 'Alsof méér mails ook méér indruk maken'

In een online column die Ombudsman Smit dinsdag heeft geplaatst, vraagt ze de lezer "zich wat minder snel te laten oproepen om andermans klacht copy-paste over te nemen en aan ons te sturen. Bij Team Ombudsman worden klachten gelijkwaardig en serieus bekeken, ook de uwe als u zich aansluit bij de klacht van iemand anders."

Smit legt uit dat "soms honderden identieke publieksmails aan de Ombudsman" haar veel werk kosten. "Elke mail moet geopend, gelezen en mogelijk van persoonsgegevens ontdaan worden", schrijft ze. De Ombudsman zegt elke klacht gelijkwaardig te willen beoordelen, maar merkt tegelijk dat er het afgelopen jaar steeds vaker mensen worden opgeroepen zoveel mogelijk dezelfde klacht te sturen. "Alsof méér mails ook méér indruk maken."

Aanbevolen artikelen