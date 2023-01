Influencer Andrew Tate verliest beroepszaak en blijft vastzitten in Roemenië

Andrew Tate blijft voorlopig vastzitten in Roemenië. De influencer en voormalig kickbokser verloor dinsdag zijn beroepszaak om vrijgelaten te worden. De controversiële Amerikaanse Brit werd eind december gearresteerd op verdenking van onder meer mensenhandel en verkrachting.

De rechtbank in Roemenië besloot na zijn arrestatie op 29 december dat Tate in ieder geval dertig dagen moest blijven vastzitten. Roemeense autoriteiten waren bang dat Tate het land zou verlaten in een poging zijn straf te ontlopen. Zijn poging om zijn hechtenis via een beroepszaak ongedaan te maken is dus mislukt. De 36-jarige influencer ontkent alle beschuldigingen.

Ook Tates broer Tristan en twee Roemenen zijn opgepakt. De openbaar aanklagers denken dat zij achter een criminele organisatie zitten, "met het doel vrouwen te rekruteren, te huisvesten en uit te buiten door hen te dwingen pornografisch materiaal te maken dat tegen betaling online te bekijken is". De broers Tate zouden daar veel geld aan hebben verdiend.

Het strafrechtelijk onderzoek loopt al sinds begin dit jaar. De aanklagers hebben zeker zes vrouwen in beeld die door de verdachten seksueel zouden zijn uitgebuit.

Haatdragende opmerkingen richting vrouwen

Tate is al jaren berucht om zijn controversiële uitspraken. Hij kwam in 2016 in opspraak toen hij uit de Britse versie van het televisieprogramma Big Brother werd gezet omdat op beeld was vastgelegd hoe hij een vrouw aanviel. Hij kreeg online veel bekendheid door die actie.

Daarnaast is de oud-kickbokser in het verleden in opspraak gekomen vanwege haatdragende opmerkingen richting vrouwen. Hij werd verbannen van socialemediaplatformen als Twitter, YouTube, Facebook, Instagram en TikTok. Inmiddels is zijn Twitter-account weer hersteld, na het aantreden van de nieuwe eigenaar Elon Musk.

