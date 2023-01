Talpa en RTL bieden nieuw plan aan om zorgen over fusie weg te nemen

Talpa Network en RTL hebben mogelijke oplossingen voor de zorgen rond de fusieplannen aangeboden. De zogeheten remedies werden al voor de Kerst ingediend bij de ACM (Autoriteit Consument & Markt) en worden door de waakhond aan andere marktpartijen voorgelegd, meldt het AD

"In deze procedure hebben de partijen remedies aangeboden: oplossingen voor problemen die wij zien bij het eventueel voltrekken van deze fusie", laat een woordvoerder van de ACM dinsdag aan de krant weten.

De oplossingen worden beoordeeld door de ACM, die onder meer een markttest gaat uitvoeren. Voor die test wordt aan verschillende partijen, zoals mediabureaus en de Bond van Adverteerders, gevraagd wat zij vinden van de oplossingen.

De Bond van Adverteerders bevestigt dat hij door de ACM benaderd is om het voorstel, dat strikt geheimgehouden moet worden, te beoordelen. De partijen hebben een week de tijd om zich over de oplossingen te buigen, laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Het is onduidelijk hoeveel tijd de ACM daarna nodig heeft om tot een besluit te komen.

Het FD meldde eerder dat de ACM in september al aanmerkingen had op het fusieplan van RTL en Talpa. De mediabedrijven zijn daarna aan de slag gegaan en bleven met de de waakhond in contact over mogelijke oplossingen voor de bezwaren tegen de fusie.

Bij de remedies moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het afstoten van activiteiten door de bedrijven en de belofte dat prijzen niet worden verhoogd zodra de fusie rond is.

Fusie laat al anderhalf jaar op zich wachten

De fusie tussen RTL en Talpa Network werd anderhalf jaar geleden aangekondigd. Sindsdien ligt het plan ter beoordeling bij de ACM. De waakhond concludeerde bijna een jaar geleden dat de fusie verregaande gevolgen heeft. Voor adverteerders, tv-producenten, distributeurs van televisiekanalen en uiteindelijk de kijker zouden er nadelige gevolgen kunnen zijn.

Het uiteindelijke oordeel zal voor een groot deel afhankelijk zijn van hoe de toezichthouder het medialandschap beoordeelt. Het lijkt er nu op dat de ACM vooral kijkt naar de Nederlandse televisiemarkt, waar RTL en Talpa na een fusie een dominante positie in productie en distributie zouden krijgen.

De concurrentie in eigen land speelt een grote rol en het internationale speelveld een kleinere. Talpa en RTL concentreren zich in hun onderbouwing op dat laatste; ze nemen de concurrentie van internationale techreuzen en streamingdiensten mee in hun onderbouwing van de fusie.

Aanbevolen artikelen