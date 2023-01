Eerste aflevering nieuw seizoen Big Brother trekt 356.000 kijkers

Delen via E-mail

De aftrap van het nieuwe seizoen van Big Brother heeft maandagavond 356.000 kijkers naar RTL 5 getrokken. De eerste aflevering scoort daarmee een stuk minder goed dan de aftrap van de vorige twee seizoenen.

Big Brother is bezig aan het derde seizoen sinds 2021. De opening van de reeks in 2021werd gezien door 1,3 miljoen mensen. De eerste aflevering van het seizoen in 2022 trok 586.000 kijkers.