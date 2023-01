Minste kijkers voor aftrap Wie is de Mol?-seizoen in jaren

Het 23e seizoen van Wie is de Mol? is zaterdag op NPO1 begonnen met ruim 2,63 miljoen kijkers. Dat is een stuk minder dan de afgelopen jaren, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De afgelopen drie reguliere reeksen trokken bij de start direct minstens 3 miljoen kijkers. Een extra seizoen in het najaar van 2020 opende met een publiek van 2,66 miljoen mensen.

De laatste keer dat er minder dan 2,63 miljoen mensen naar de eerste aflevering keken was in 2016. Toen stemden ruim 2,16 miljoen kijkers af op het succesprogramma van AVROTROS.

SKO past de kijkcijfers over een week aan, als bekend is hoeveel kijkers er uitgesteld hebben gekeken. Dat zijn de mensen die de aflevering later terugkijken via hun televisietoestel. Dat levert soms nog honderdduizenden kijkers extra op.

Wie is de Mol? was zaterdag ruimschoots het best bekeken programma op de Nederlandse televisie. Ook Ik Vertrek, dat erna werd uitgezonden, deed het goed met bijna anderhalf miljoen kijkers. NPO3 deed eveneens goede zaken met MolTalk, het napraatprogramma van Wie is de Mol?. Daar keken ruim een miljoen mensen naar.

De commerciële zenders bleven alle onder de miljoen kijkers. Naar het programma Weet Ik Veel op RTL 4 keken 919.000 mensen en SBS6 scoorde 665.000 kijkers met The Tribute - Battle of the Bands.

Aanbevolen artikelen