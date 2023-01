Honderdduizenden mensen keken oudejaarsconference Claudia de Breij terug

De oudejaarsconference van Claudia de Breij is door honderdduizenden mensen teruggekeken. Inclusief terugkijken werd haar voorstelling op de NPO bijna 2,3 miljoen keer bekeken. Daarmee verslaat ze haar concurrent Guido Weijers, wiens oudejaarsconference op RTL 4 'slechts' 1,8 miljoen keer werd bekeken.

Met de terugkijkcijfers meegeteld was de voorstelling van De Breij het op een na best bekeken programma op Oudejaarsavond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het was de derde keer dat de 47-jarige De Breij de oudejaarsconference voor de NPO verzorgde. In 2016 en 2019 deed ze dat ook al. De cabaretière vertelde onder meer dat ze als terugkerende gast zelf nooit te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Ze had het ook over andere BN'ers die in het afgelopen jaar in het nieuws kwamen vanwege wangedrag, onder wie Lil Kleine en Glennis Grace.