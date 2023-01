Marieke Elsinga niet blij met genderneutrale Gouden RadioRing

Delen via E-mail

Bij de komende uitreiking van de Gouden RadioRing wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de beste mannelijke en vrouwelijke presentator, maar daar is niet iedereen voorstander van. Onder anderen Qmusic-dj Marieke Elsinga is bang dat vrouwen daardoor veel minder genomineerd zullen worden.

Voorheen werd tijdens het RadioGala zowel een Zilveren RadioSter voor de beste mannelijke als een Zilveren RadioSter voor de beste vrouwelijke presentator uitgereikt. Bij de komende editie is er maar één prijs: de award voor beste presentator.

Elsinga, die zelf drie keer de Zilveren RadioSter Vrouw voor de beste vrouwelijke dj won, uitte vrijdag in RTL Boulevard haar zorgen over de verandering in het reglement van de Gouden RadioRing.