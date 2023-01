De Bachelorette met Sylvia Geersen gaat op 2 februari van start

Delen via E-mail

Datingshow De Bachelorette zal op 2 februari beginnen op streamingdienst Videoland. Het programma laat zien hoe model Sylvia Geersen in Zuid-Afrika op zoek gaat naar de ware liefde.

Of de Rotterdamse vrijgezel ook daadwerkelijk een nieuwe vriend heeft overgehouden aan het programma, verklapt ze nog niet. "Of ik dat heb gevonden is voor mij een weet en voor jou een vraag", zegt ze tegen RTL Boulevard als ze de vraag krijgt.