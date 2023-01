Valerio Zeno is na jaren terug op tv: 'Heb de spotlights niet gemist'

Valerio Zeno is terug op televisie. Na vijf jaar buiten de spotlights maakt hij maandag zijn terugkeer als presentator van een nieuwe reeks Echte meisjes in de jungle. In gesprek met NU.nl vertelt Zeno wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan en waarom hij eigenlijk niet meer op tv te zien was.

"Ik heb wel vaker meegemaakt dat mijn telefoon ontplofte", vertelt Zeno. "Bijvoorbeeld toen Dennis Storm en ik tijdens Proefkonijnen elkaars vlees gingen eten. Maar toen bekend werd dat ik Echte meisjes ging presenteren... Zo veel berichten kreeg ik niet eerder."

Vijftien jaar lang was Zeno een vast gezicht op televisie. Hij begon zijn loopbaan in het nachtprogramma 6pack, stapte toen over naar muziekzender TMF en was daarna bijna tien jaar actief voor BNNVARA. Daar presenteerde hij programma's als Je zal het maar hebben, Dennis vs Valerio en Over Mijn Lijk. In 2018 nam hij afscheid van BNNVARA.

In de media werd gemeld dat Zeno was ontslagen bij BNNVARA. Niks van waar, zegt de presentator nu. "Bij BNNVARA heb ik negen jaar met veel plezier gewerkt. Ik heb netjes mijn contract afgemaakt. En toen las ik ineens dat ik werd ontslagen. Of dat ik niets meer met de tv-wereld te maken wilde hebben, of dat ik me wilde focussen op mijn dj-carrière."

Daar is allemaal nooit sprake van geweest. "Toen mijn contract bij BNNVARA na negen jaar afliep, dacht ik: ik ga eens een jaartje niks doen." Toch kwamen er nieuwe projecten op zijn pad, zoals het maken van een podcast en een Videoland-serie over sneakers (zijn grote hobby).

De presentator was dus druk en miste de aandacht die hij kreeg tijdens zijn BNNVARA-tijd niet. "Vanaf mijn zeventiende werk ik al in de tv-wereld en sindsdien is het in één ruk doorgegaan", vertelt Zeno. "Ik vond het eigenlijk heerlijk om het even wat rustiger te hebben. Als er iets voorbij komt, is dat leuk, maar ik ben niet het type dat uit paniek alles aangrijpt. Ik ga dan ook niet meedoen aan spelshows of naar filmpremières om in the picture te komen."

Valerio tussen de kandidates van Echte meisjes in de jungle. Foto: RTL

'Ben niet per se een jungleboy'

Vanaf maandag zien we Zeno dus weer wekelijks op televisie, want dan begint de spelshow Echte meisjes in de jungle. Twaalf vrouwelijke deelnemers, allemaal bekend uit de reality- of influencerwereld, nemen het in de jungle van Laos tegen elkaar op in een reeks spellen.

Het programma was tussen 2011 en 2013 ook al te zien, met onder anderen Britt Dekker als winnares. Gaby Blaaser, Michella Kox en Janice Blok bevinden zich dit jaar onder de deelnemers.



Zeno vertelt dat de programmamakers gelijk aan hem moesten denken toen ze besloten dat het programma terugkeerde. "Ze zagen al voor zich dat ik achter die meiden aanloop met mijn hagelwitte sneakers. Dat leek mij ook een grappig idee: ik ben niet per se een jungleboy."

Als presentator houdt Zeno de deelnemers in het gareel en legt hij de regels van spellen uit. "Ik sta erom bekend dat ik niet snel praat en de kandidaten hebben een spanningsboog van twintig seconden, dus dat was nog een uitdaging."

Zelf is de presentator helemaal niet competitief ingesteld. "Als ik een spel speel, boeit het me geen fluit wie er wint. Die meiden daarentegen: als de wedstrijd begint, wordt het ze zwart voor de ogen. Die doen alles om te winnen. Hun talent is om tijdens het spel de mazen van de wet op te zoeken. Ik vond ze allemaal even geweldig."

Smaakt Echte meisjes naar een volgend seizoen? "Ik moet zeggen, drie weken in de jungle is echt lang. Volgens mij ben ik nog nooit zo lang in het buitenland geweest. Maar ik had het zeker niet willen missen."

Eerder

Aanbevolen artikelen