Wie is de Mol?-makers namen enorm risico bij aanwijzen van de Mol

De spellen, de bondjes, het verraad: Wie is de Mol? is al ruim 22 seizoenen goed voor een miljoenenpubliek en bouwt de spanning op voor de kijker die op zoek is naar de saboteur. Voor het 23e seizoen hebben de makers het zichzelf ook extra spannend gemaakt: ze namen een enorm risico bij het aanwijzen van de Mol, vertelt presentator Rik van de Westelaken aan NU.nl.

In november onthulden fans de kandidaten van dit jaar aan de hand van opdrachten. Even konden ook niet-bekende Nederlanders voelen hoe het is om mee te doen aan het televisieprogramma.

Naast de onthulling dat onder anderen Froukje de Both, Soy Kroon en Ranomi Kromowidjojo dit jaar meedoen en dat het spel zich in Zuid-Afrika afspeelt, zagen fans al meteen de 'molicitaties'. In die video's vertellen alle deelnemers waarom zij wel (of niet) de Mol zouden moeten worden.

"Ieder gesprek eindigde met 'we gaan je bellen'. De eerste aflevering begint met dat belletje, maar het loopt anders dan verwacht. Normaal gesproken worden kandidaten thuis gebeld en horen ze daar of ze Mol of kandidaat zijn. Nu hebben we ze, zonder dat ze dat van tevoren wisten, bij elkaar gebracht in een zaal", vertelt Van de Westelaken.

"Daar lag één telefoon. Terwijl de anderen meekeken, hoorde iedere deelnemer van Everon Jackson-Hooi (de Mol van 2022, red.) of ze Mol of kandidaat waren. En dus moesten ze zich meteen een pokerface aanmeten."

"Voor ons als makers is dat natuurlijk ook een enorm risico. Wij wisten van tevoren helemaal niet of degene die we als Mol hadden gekozen, daar meteen op de juiste manier op zou reageren. Vraag me ook maar niet hoe we het hadden opgelost als het niet goed was gegaan, haha."

Olympisch zwemkampioene Ranomi Kromowidjojo, presentator Jurre Geluk, journalist Daniël Verlaan, actrice Sarah Janneh, cabaretière Annick Boer, Rik van de Westelaken, acteur Nabil Aoulad Ayad, hoofdredacteur Anke de Jong, presentator Sander de Kramer, acteur Soy Kroon en presentatrice Froukje de Both. Foto: AVROTROS

'Het zijn niet per se allemansvrienden'

Van de Westelaken beschrijft de deelnemers als mensen die heel goed snappen dat ze het spel voor zichzelf spelen. "Het zijn niet per se allemansvrienden. Die pokerface van dat eerste moment blijft het hele seizoen terugkomen. De spellen zijn psychologischer, waardoor deze groep veel slimmer moet spelen en langer moet nadenken over de strategie."

De presentator is betrokken bij de voorbereidingen: soms wordt een potentiële deelnemer aan hem voorgelegd, of stelt hij zelf iemand voor. "Maar of ze ook naar me luisteren, is een tweede", zegt hij lachend. "Ik was dit jaar vooral meer betrokken bij de voorbereidingen op het seizoen, de opdrachten bedenken. Het is leuk om na al die jaren steeds meer mee te mogen denken met het team van makers. Ik heb dat weleens eerder tegen jou gezegd, maar ik ben natuurlijk de enige van dat team die ook kandidaat is geweest. Dus ik kan redelijk goed inschatten hoe kandidaten met een opdracht zullen omgaan."

Bekende Nederlanders noemen deelnemen aan Wie is de Mol? altijd een eer. Maar dat het ook loodzwaar is, bleek toen de Belgische Mol er vorig jaar halverwege mee stopte. Dat besluit heeft niet tot grote veranderingen geleid in Nederland.

"Wij hebben een vrij intensieve begeleiding voor zowel de kandidaten als de Mol. Maar het is een hele ingewikkelde rol en tegen die druk moet je maar net opgewassen zijn. Ik ben heel blij dat we tot nu toe altijd mensen hebben gevonden die het aankunnen."

Wie is de Mol? keert terug in Zuid-Afrika

Het spel vond plaats in Zuid-Afrika, wat een opmerkelijke keuze is. Wie is de Mol?-seizoen 13 werd daar namelijk ook opgenomen. Pas één keer eerder keerde het spel terug naar een land (naar Australië, eerst in 1999, daarna in 2005).

"Landen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: het moet er mooi uitzien, het moet afwisselend zijn, je moet medewerking krijgen van de autoriteiten en we moeten met goede, lokale producers kunnen werken. We moeten ook relatief veilig kunnen reizen en niet al te veel: we maken lange dagen en dan wil je niet kilometers afleggen. Als je al die dingen bij elkaar optelt, kom je tot een vrij beperkte lijst met landen."

Van de Westelaken: "Tot nu toe is het altijd gelukt om naar andere delen van de wereld te reizen, maar het is nooit een streven geweest. Dat we er al een keer geweest zijn, hoeft dus ook geen probleem te vormen. Zuid-Afrika is groot en we zitten nu helemaal aan de westkust, in de omgeving Kaapstad. Dat is echt een heel ander deel dan in seizoen 13 dus."

Van de Westelaken is voor de zesde keer meegereisd als presentator, maar in die rol doet hij niet mee aan het lasergamen en hangt hij ook niet ondersteboven in een toren. Vindt hij dat nooit jammer?

"Nou, weet je, ik heb ontzettende hoogtevrees", lacht hij. "Mij doe je daar echt geen plezier mee. Sterker nog: ik ben plaatsvervangend zenuwachtig voor de kandidaten. Ik sta erbij en hoop alleen dat ze heelhuids beneden komen. Ik vind dat echt superspannend. Maar er zijn wel andere opdrachten die ik heel graag zelf zou willen doen. Ook dit jaar zitten er een paar bij. Maar daar is gewoon geen tijd voor. Misschien dat het er ooit nog een keer van komt."

Een Wie is de Mol?-podcast over het land Naast het televisieprogramma, de website en de app, is er dit jaar ook weer een podcast voor Wie is de Mol?-fans. Die gaat dit jaar minder over het spel en meer over het land. Zo gaat Van de Westelaken in gesprek over de locaties waar de spellen plaatsvinden, maar praat hij ook met iemand die Afrikaanse taallessen geeft. "Zo kunnen we onze kijkers ook iets meegeven over het land en een beetje vertellen over de complexe geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika. Het is natuurlijk niet het complete verhaal, maar het geeft hopelijk wel weer nieuwe inzichten."

