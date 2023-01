Married At First Sight begint nieuw seizoen met een miljoen kijkers

Het nieuwe seizoen van Married At First Sight is begonnen met iets meer dan een miljoen kijkers. Het datingprogramma van RTL waarbij mensen meteen met elkaar trouwen, stond daarmee op de achtste plaats in de lijst van best bekeken programma's van de dinsdag.

Het is het achtste seizoen van het programma. Carlo Boszhard nam de presentatie in 2020 over van Peter van der Vorst. Van het nieuwe seizoen verschijnen twee afleveringen per week, op dinsdag en woensdag.

Het best bekeken programma van de dag was De slimste mens op NPO1. De kennisquiz, die vorige week aan een nieuw seizoen begon, werd door ruim 2,2 miljoen mensen bekeken. Dit was een fractie meer dan het NOS Journaal van 20.00 uur op dezelfde zender.

Acht programma's wisten dinsdagavond de grens van de miljoen kijkers te halen. Naast de journaaluitzendingen van de NOS en RTL trokken ook EenVandaag, Een huis vol en RTL Boulevard meer dan een miljoen kijkers.

Dag top vijf van dinsdag 3 januari 1. De slimste mens (NPO1) - 2.240.000 kijkers

2. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.207.000 kijkers

3. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.500.000 kijkers

4. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.374.000 kijkers

5. Een huis vol (NPO1) - 1.370.000 kijkers

