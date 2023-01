Overvallers van EO-cameraploeg hoeven niet terug de cel in

Twee achttienjarige Utrechters hoeven niet meer terug de cel in voor het overvallen en beroven van een cameraploeg van de EO. De rechter legde hen dinsdag wel celstraffen op, maar die hebben ze al in voorarrest uitgezeten.

De minderjarige jongen kreeg 80 dagen cel, waarvan 28 dagen voorwaardelijk. Ook hij had het onvoorwaardelijke deel van zijn straf al in de cel doorgebracht. Justitie had negen en zes maanden cel geëist tegen de twee.

De televisieploeg werd vorig jaar beroofd, net nadat Free Press Unlimited had bekendgemaakt dat de veiligheid van journalisten tijdens hun werk afnam. In Utrecht werden de afgelopen jaren meerdere cameraploegen belaagd en overvallen. Er was vrees dat deze overval, die bij een school in de wijk Leidsche Rijn plaatsvond, opnieuw een aanval op de persvrijheid was.