330.000 tv-kijkers zien officiële presenteerdebuut Sam Hagens bij HLF8

330.000 mensen hebben maandag gekeken naar het officiële debuut van Sam Hagens als presentator bij HLF8. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Hagens was eerder al ingevallen voor Leonie ter Braak, die corona had. Hij is nu de vaste presentator van het SBS-programma.

Het best bekeken programma van maandag was De slimste mens, met ruim 2,3 miljoen kijkers. Ook het NOS Journaal van 20.00 uur bleef boven de 2 miljoen, met bijna 2,2 miljoen kijkers.

Voor Tussen Kunst en Kitsch schakelden 1,6 miljoen mensen in op NPO1. Het NOS Journaal van 18.00 uur en Een huis vol trokken beide meer dan 1,2 miljoen kijkers. De vijf best bekeken programma's van de dag werden daarmee allemaal uitgezonden op NPO1.

Op1 was de best bekeken talkshow van de avond, met 913.000 kijkers. Eva Jinek, die op RTL 4 het stokje overnam van Beau, begon met 780.000 kijkers voor haar talkshow.

Dagtopvijf van maandag 2 januari De slimste mens (NPO1) - 2.331.000 kijkers

NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.199.000 kijkers

Tussen Kunst en Kitsch (NPO1) - 1.647.000 kijkers

NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.263.000 kijkers

Een huis vol (NPO1) - 1.210.000 kijkers

