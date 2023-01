Nog altijd geen groen licht voor fusie RTL en Talpa: waarom duurt het zo lang?

RTL Nederland en Talpa Network willen samen door als één bedrijf, maar nog altijd is niet duidelijk of dat mag. Dat besluit ligt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Maar ruim anderhalf jaar na de eerste aankondiging heeft de toezichthouder nog steeds geen knoop doorgehakt. Waarom duurt het zo lang?

De ACM concludeerde bijna een jaar geleden tussentijds dat het samengaan van RTL Nederland en Talpa Network, het bedrijf van John de Mol, verregaande gevolgen heeft. Voor adverteerders, producenten van televisieprogramma's, distributeurs van televisiekanalen en uiteindelijk de kijker zouden er nadelige gevolgen kunnen zijn.

Daarom was er diepgravend onderzoek nodig. De toezichthouder neemt officieel drie maanden de tijd voor een beoordeling, maar kan steeds verlengen als er aanvullende informatie nodig is. Dat blijkt hier zeker het geval: in september ging er nog een lijst met aanvullende vragen naar de fusiepartners.



Het leek erop dat de ACM in oktober uitsluitsel zou geven, maar dat bleef uit. Een woordvoerder zei niet veel later tegen NU.nl dat het moeilijk te voorspellen is wanneer er wel antwoord komt. Inmiddels zijn we dus bijna een jaar verder sinds de waakhond aankondigde meer tijd nodig te hebben.

Fusie RTL Nederland en Talpa Network RTL Nederland en Talpa Network kondigden in juni 2021 aan te willen samengaan. Als Talpa en RTL niet fuseren, verliezen ze het van Amerikaanse en Chinese techreuzen, zei John de Mol toen.

RTL Nederland is eigenaar van onder meer RTL4, 5, 7, 8 en Z en streamingdienst Videoland. Talpa Network heeft SBS6, NET 5, Veronica en het platform KIJK en de radiozenders Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica.

Na de aankondiging tekenden verschillende partijen bezwaar aan, zoals de adverteerdersbond en concurrent DPG Media, dat zelf in gesprek was geweest met RTL.

'ACM gaat gewoon verder met beoordelen'

In december speculeerde presentator Wilfred Genee in het Talpa-programma Vandaag Inside dat de fusie niet zou doorgaan. "De ACM gaat gewoon verder met het beoordelen van de overname", reageerde de toezichthouder destijds. Ook Talpa Network en RTL Nederland laten aan NU.nl weten nog altijd op een fusie te rekenen.

Het zal voor een groot deel liggen aan hoe de toezichthouder het medialandschap beoordeelt. Het lijkt nu dat die vooral kijkt naar de Nederlandse televisiemarkt. De concurrentie in eigen land speelt een grote rol en het internationale speelveld een kleinere. Talpa en RTL concentreren zich in hun onderbouwing op dat laatste: zij nemen de concurrentie van internationale techreuzen en streamingdiensten mee.

Richt de ACM zijn blik inderdaad vooral op de Nederlandse tv-markt, dan wordt het een lastig verhaal voor RTL en Talpa. Samen zouden ze een dominante positie in productie en distributie krijgen. In de reclamemarkt voor televisie is het gezamenlijke aandeel zo'n 70 procent.

Talpa verliest in ieder geval één FM-vergunning

De radiomarkt is van groot belang bij deze fusie. Bedrijven combineren radio en televisie vaak bij de inkoop van advertentieruimte. Talpa Network is eigenaar van FM-zenders Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica en is verreweg de grootste in de radiomarkt. Dat maakte Talpa een aantrekkelijke partij om mee samen te gaan.

Maar inmiddels is duidelijk dat er een veiling van de FM-frequenties komt en dat Talpa nog maximaal drie FM-zenders mag hebben. Daarmee verliest het bedrijf in ieder geval één FM-vergunning. Dat zou de kans dat de ACM de fusie goedkeurt kunnen vergroten, omdat er dan minder sprake is van een monopoliepositie.

RTL en Talpa zijn ook in een ander opzicht minder bepalend geworden in de Nederlandse markt: ze zijn de rechten van het Europees voetbal kwijt. Die gaan per 2024 naar Ziggo, waarmee ze een fors deel aan reclame-inkomsten verliezen. Naar schatting zou dat om ongeveer 16 miljoen euro kunnen gaan. Ook dit zou nog een punt kunnen zijn dat de ACM meeneemt in het besluit.

Er zijn in ieder geval drie scenario's rond de fusie: ja, nee of een akkoord onder voorwaarden. In dat laatste geval moeten RTL of Talpa (of beide) mogelijk bedrijfsonderdelen afstoten, zoals tv- of radiozenders.

Onzekerheid voor medewerkers

Vooral voor RTL en Talpa is het lange wachten vervelend, want ze kunnen nu geen gezamenlijke toekomstplannen maken. "Medewerkers gaan speculeren en worden onzeker", zei Talpa Network-directeur Paul Römer in december op NPO Radio 1.

In deze fase blijven RTL en Talpa concurrenten van elkaar en is het business as usual. Zo hebben beide partijen hun beleid voor de reclamemarkt met een jaar verlengd tot en met eind 2023. Ook tv-programma's gaan voorlopig door op de oude voet.



De partijen verwachten wel dat de beslissing van de ACM nu écht niet meer lang op zich laat wachten.

Aanbevolen artikelen