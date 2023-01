Peter van der Vorst over shows met BN'ers: 'Zou het soms ook anders willen'

"We merken dat titels beter werken als de kijker de deelnemers al op een bepaalde manier kent. In het Verenigd Koninkrijk is dat anders. Maar het is zeker een optie waar we naar kijken."

In het gesprek met Superguide gaat Van der Vorst ook in op misstanden in de televisiewereld, waarbij het schandaal rondom The voice of Holland ter sprake komt. "Tot nu toe zijn er geen nieuwe meldingen die onderzocht worden", vertelt de programmadirecteur. "Maar dat betekent niet per definitie dat er niks gebeurd is."