RTL maakt spin-off van succesvolle datingshow B&B Vol Liefde

RTL komt in het najaar van 2023 met een nieuw datingprogramma. In Winter Vol Liefde gaan Nederlandse vrijgezellen op zoek naar de liefde in de sneeuw. Het programma is een spin-off van B&B Vol liefde, dat voornamelijk in zonnige landen wordt opgenomen.

In totaal gaan vier vrijgezellen op zoek naar een nieuwe partner. De eerste vrijgezel is de 26-jarige Benjamin, die op 2000 meter hoogte in een skigebied in Zwitserland woont en binnenkort een boutiquehotel overneemt.

Geïnteresseerde mannen kunnen een brief schrijven om mogelijk te worden uitgenodigd. De overige drie deelnemers worden later bekendgemaakt.

Vorige week werden de kandidaten van de derde reeks B&B Vol Liefde voorgesteld. De uitzendingen hiervan starten in de zomer van 2023. De eerste twee seizoenen konden op veel kijkers rekenen. Drie stellen die ontstonden tijdens de opnames zijn nog samen.

