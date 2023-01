Afgelopen jaar minder meldingen van bedreiging en geweld tegen journalisten

PersVeilig heeft in 2022 minder meldingen ontvangen over het bedreigen van en agressie tegen journalisten. Het afgelopen jaar kwamen 198 meldingen binnen, tegenover 272 het jaar ervoor, meldt de organisatie.

Bij de meldingen gaat het vooral om gevallen van bedreiging. Daar werd het afgelopen jaar 133 keer melding van gedaan. Het aantal bedreigingen via sociale media bleef nagenoeg gelijk met 59 meldingen. Er kwamen 33 klachten binnen over fysiek geweld. Dat is fors minder dan in 2021, toen er 73 keer een journalist fysiek werd belaagd.

Peter ter Velde van PersVeilig denkt dat de grote afname van fysiek geweld te maken heeft met het einde van de meeste coronamaatregelen. "In 2021 waren er elke week wel demonstraties of rellen. Dat was afgelopen jaar stukken minder. Daardoor zie je dat het fysiek geweld tegen journalisten substantieel minder is."

Dit betekent volgens Ter Velde niet dat de veiligheid van journalisten erop vooruit is gegaan. "Bij elke opleving van de boerenprotesten en bij de sinterklaasintochten zagen we afgelopen jaar onmiddellijk dat heel veel journalisten werden bedreigd of belaagd. De agressieve houding ten opzichte van journalisten is onverminderd."

Bovendien is PersVeilig zich ervan bewust dat veel incidenten niet worden gemeld. Veel journalisten doen geen melding als ze bedreigd worden. De organisatie roept op dit wel te doen, omdat de problematiek dan beter in kaart gebracht en aangepakt kan worden. Komend jaar zal voor een completer beeld ook het gender van de melders worden bijgehouden.

