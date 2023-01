Uitvaart paus emeritus Benedictus donderdagochtend live te zien op NPO2

De uitvaart van paus emeritus Benedictus XVI wordt donderdagochtend live uitgezonden op televisie. KRO-NCRV doet verslag van het afscheid op NPO2.

Benedictus overleed op 31 december op 95-jarige leeftijd. Hij was tussen 2005 en 2013 paus en trad af om gezondheidsredenen. Benedictus was daarmee de eerste paus in zo'n zeshonderd jaar die dat deed. Hij woonde sindsdien in een klooster in Vaticaanstad en trad zelden in de openbaarheid.