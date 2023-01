Influencer en voormalig kickbokser Andrew Tate zit vast in Roemenië op verdenking van mensenhandel. De videomaker wordt al langer fel bekritiseerd, maar met de aanhouding lijkt er iets te veranderen. Een terugkeer naar de spotlights voor Tate lijkt ondenkbaar, ook als hij onschuldig blijkt.

Afgelopen vrijdag wordt bekend dat Tate en zijn broer Tristan zijn aangehouden. In een verklaring zeggen de aanklagers dat de twee "naar alle waarschijnlijkheid een criminele organisatie hebben opgericht met het doel vrouwen te rekruteren, te huisvesten en uit te buiten door hen te dwingen pornografisch materiaal te maken dat tegen betaling online te bekijken is".

De broers blijven nog zeker een kleine maand in hechtenis. In de tussentijd wordt er onderzoek gedaan en bekeken in hoeverre de Tate-broers inderdaad bij de criminele organisatie zijn betrokken.

De 36-jarige Tate wordt geboren in Washington en begint in 2005 aan een carrière als kickbokser. Hiermee wint hij vele prijzen en wordt hij uitgeroepen tot de op één na beste kickbokser ter wereld in de lagere gewichtsklasse. In 2013 wordt hij wereldkampioen.

Dankzij zijn sportcarrière groeit Tate uit tot een bekendheid. In 2016 doet hij mee aan de Britse versie van Big Brother. Dan ontdekken nieuwe Twitter-volgers dat Tate niet bepaald vies is van homofobe en racistische uitspraken.

Kort daarna lekt een video uit waarin te zien is hoe Tate een vrouw met een riem slaat. Hierbij dreigt hij haar te vermoorden als ze een andere man een berichtje stuurt. Tate wordt daarop door het Big Brother-team het huis uitgezet.

Volgens de kickbokser is het filmpje met wederzijdse instemming opgenomen. De vrouw in kwestie is een vriendin en door de montage lijkt het alsof er sprake is van een nare situatie. "Ik zou nooit een vrouw slaan", reageert Tate.

Het weerhoudt Tate er niet van opnieuw controversiële en beledigende uitspraken te doen. Als de MeToo-beweging ontstaat, twittert hij dat "vrouwen ook verantwoordelijkheid moeten nemen als ze verkracht worden". Een mening die hij later in andere woorden nog vaker deelt. Het Twitter-account van Tate wordt opgeheven.

Andrew Tate in Big Brother. Foto: YouTube

Tate vindt andere platformen om zijn mening te delen. In podcasts bijvoorbeeld, of op YouTube. In een van zijn video's vertelt Tate dat hij een vrouw een gebroken kaak heeft geslagen na een ruzie. De politie arresteert hem en Tate verblijft twee dagen in de cel.

Uiteindelijk wordt Tate niet vervolgd, maar hij besluit Engeland toch te verlaten. Hij vertrekt naar Roemenië. "Want hier kan ik makkelijker beschuldigingen van verkrachting ontlopen", zegt hij. "Niet dat ik een verkrachter ben, maar ik vind het idee fijn dat ik gewoon kan doen wat ik wil."

Tate start Hustler's University ('universiteit van de oplichter'): een cursus waarbij hij tips geeft over hoe je "stinkend rijk kan worden". Het blijkt een piramidespel: een systeem waarbij de cursisten zelf weer nieuwe deelnemers moeten aandragen, waar ze vervolgens voor beloond worden. Om die nieuwe cursisten te werven, worden deelnemers opgeroepen om controversiële filmpjes van Tate online te delen.

De Britse krant The Daily Mirror bericht in januari 2022 dat Tate en zijn broer in Roemenië een website zijn begonnen waar mannen kunnen videobellen met modellen. Hiermee zouden ze miljoenen verdienen. Een paar maanden later wordt er een inval gedaan in het huis van de broers. Een 21-jarige Amerikaanse vrouw zou tegen haar wil worden vastgehouden. Dit blijkt niet het geval, hoewel het voor de Roemeense autoriteiten alsnog reden genoeg is om het onderzoek gaande te houden - met de arrestatie van afgelopen vrijdag als gevolg.

Wrang genoeg wordt Tate steeds bekender. Vanwege zijn (voornamelijk) vrouwonvriendelijke uitspraken wordt hij van vrijwel alle socialemediaplatforms verbannen, maar andere gebruikers blijven zijn filmpjes op bijvoorbeeld TikTok delen. Tate vertelt waar 'echte mannen' aan moeten voldoen en hij vergelijkt vrouwen met bezittingen of huisdieren. De filmpjes worden talloze keren bekeken en Tates naam wordt zelfs vaker gegoogeld dan die van Donald Trump of Kim Kardashian.