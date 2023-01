Nieuwe serie De Stamhouder op Nieuwjaarsdag bekeken door ruim miljoen mensen

De eerste aflevering van de nieuwe dramaserie De Stamhouder is zondagavond door ruim 1,1 miljoen mensen bekeken. De serie, die zich afspeelt in de jaren zestig en draait om de verhoudingen binnen een duistere familie, staat met deze cijfers op de vierde plek in de kijkcijfertop.

De Stamhouder is gebaseerd op de gelijknamige biografie van Alexander Münninghoff (rol van Matthijs van de Sande Bakhuysen). Hij wordt verliefd op Ellen (Sallie Harmsen), maar zij verdwijnt wanneer ze erachter komt dat de vader van Alexander tijdens de oorlog een SS'er was. De serie wordt uitgezonden door AVROTROS op NPO1.

De derde aflevering van het tiende seizoen van Heel Holland Bakt wist veel kijkers te boeien. Ruim 2,3 miljoen stemden af op het bakprogramma van Omroep MAX met André van Duin.

De eerste aflevering van 10 Vragen, het nieuwe interviewprogramma van Rob Kemps, is bekeken door 477.000 mensen. In de aftrap van het SBS-programma was Jeroen Pauw te gast.

Dagtopvijf van zondag 1 januari 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.440.000 kijkers

2. Heel Holland Bakt (NPO1) - 2.318.000 kijkers

3. Ik Vertrek (NPO1) - 1.272.000 kijkers

4. De Stamhouder (NPO1) - 1.124.000 kijkers

5. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.091.000 kijkers

