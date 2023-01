Stéphane Kox stopt als Formule 1-pitreporter en vertrekt bij Viaplay

Stéphane Kox stopt per direct als pitreporter bij de Formule 1. De Eindhovense laat aan De Telegraaf weten dat ze heeft besloten haar contract niet te verlengen en per direct vertrekt bij Viaplay.

De 29-jarige Kox was afgelopen seizoen voor het eerst actief als pitreporter in de Formule 1. Daarvoor was Jack Plooij namens Ziggo de verslaggever die de interviews hield in de pitsstraat. Hij ging niet mee naar Viaplay, dat sinds afgelopen seizoen de uitzendrechten van de Formule 1 heeft.