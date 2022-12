Gestolen Top 2000-letters zijn terug, beeldlogo in Hilversum weer compleet

De gestolen letters T, O en P van het NPO Radio 2 Top 2000-logo bij Beeld & Geluid in Hilversum zijn terug. Daarmee is het verlichte beeldmerk weer compleet. De letters werden in de nacht van woensdag op donderdag gestolen door oudejaarsvereniging De Geitefok als nieuwjaarsstunt.

De NPO is maar deels te spreken over de actie. "Natuurlijk zijn er naast de NPO Radio 2 Top 2000 ook allerlei andere eindejaarstradities", zegt Peter de Vries, zendermanager van de NPO. "Tegelijkertijd mag het niet zo zijn dat de ene traditie ten koste van de andere gaat", zegt hij.

Het beeldmerk is volgens De Vries een week per jaar een populair fotodecor voor veel Top 2000 Café-bezoekers. "We vinden het dan ook top dat de letters, met dank aan de politie en de coöperatieve houding van de 'letterleners', net op tijd terug zijn om de lijst van heel Nederland in stijl af te kunnen sluiten."

De Geitefok maakte vrijdagavond een ronde door het dorp Oldeberkoop met de gestolen Top 2000-letters. De vereniging beloofde al de letters zaterdagochtend terug te zetten voor de deur van het Top 2000 Café. De NPO deed aangifte en de politie liet weten het OM te hebben verzocht een strafrechtelijk onderzoek te starten.

In eerdere jaren werden al eens het beeld van André Hazes op de Dam in Amsterdam en de ringen van het Olympisch Stadion gestolen. Volgens De Geitefok is de traditie er om aandacht te vragen voor lokale, maatschappelijke problemen. Dit jaar was dat 'de kloof tussen de stad en het platteland'. "Wij zouden het top vinden als de politiek, maar ook de media, wat meer oog krijgen voor wat er speelt op het platteland", zegt Jan Bart Hof, voorzitter van De Geitefok, over de actie.

