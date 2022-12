Ruim twee miljoen mensen zien finale van The Masked Singer

De finale van het vierde seizoen van The Masked Singer is vrijdagavond door bijna 2,2 miljoen mensen bekeken. Daarmee staat de RTL 4-show bovenaan de lijst met de best bekeken programma's van vrijdag, meldt Stichting KijkOnderzoek.

De laatste aflevering van de derde reeks van het programma werd nog gezien door 2,6 miljoen mensen. De ontknoping van het tweede seizoen trok het meeste bekijks: 3,9 miljoen kijkers. De climax van het eerste seizoen was goed voor 1,9 miljoen kijkers.

Het best bekeken programma na The Masked Singer was het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 1,7 miljoen mensen op afstemden. Op drie staat het RTL Nieuws van 19.30 uur op RTL 4. Daar keken 1,2 miljoen mensen naar.

Dagtop 5 van zaterdag 10 december 1. The Masked Singer (RTL 4) - 2.173.000 kijkers

2. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.693.000 kijkers

3. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.218.000 kijkers

4. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.080.000 kijkers

5. Top 2000 a gogo (NPO1) - 1.062.000 kijkers

