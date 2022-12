Oudejaarsvereniging die Top 2000-letters stal, zegt ze terug te brengen

De letters van de Top 2000 die eerder deze week uit Hilversum werden gestolen, worden zaterdagochtend, op Oudejaarsdag, teruggebracht. Dat zegt Oudejaarsvereniging De Geitefok uit Oldeberkoop die verantwoordelijk is voor het verdwijnen van de verlichte letters.

De vereniging steelt traditiegetrouw vlak voor de jaarwisseling een object dat in het nieuwe jaar weer wordt teruggegeven. "Normaal gesproken wordt een stunt op Oudejaarsavond gepresenteerd en in het nieuwe jaar weer teruggebracht, maar in overleg met de betrokken partijen is afgesproken dat de letters in de ochtend van 31 december worden teruggeplaatst", aldus de vereniging vrijdag.