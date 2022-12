Marije Knevel vertrekt na negen maanden als hoofdredacteur van online LINDA

Delen via E-mail

Marije Knevel vertrekt negen maanden na haar aantreden als hoofdredacteur bij LINDA.nl, LINDAmeiden.nl en Vogue.nl. De dochter van Andries Knevel gaat aan de slag als zelfstandig adviseur voor digitale platformen.

"LINDA.nl is jaren mijn ziel en zaligheid geweest, mijn leven eigenlijk", schrijft de 35-jarige Knevel op Instagram . "Je moet weggaan als het nog een beetje pijn doet, heb ik geleerd, en dat doet het." Knevel was voor haar rol als hoofdredacteur al adjunct-hoofdredacteur van LINDA.nl.

"Ik ben tot de realisatie gekomen dat je toch echt zelf moet gaan voor je eigen geluk. Dit klinkt als een cliché, maar als je in de sneltrein van je werk zit, is het lastig om te bezinnen. Dat is eng, spannend en onzeker, maar ook iets waar je nooit spijt van kan hebben."