Ongehoord Nederland krijgt tweede sanctie en moet 56.000 euro betalen

Ongehoord Nederland krijgt een boete van 56.000 euro wegens het schenden van de journalistieke code. De boete, opgelegd door de raad van bestuur van de NPO, zegt dat de omroep niet voldoet aan de journalistieke kwaliteitseisen. Het is de tweede sanctie die ON! opgelegd krijgt, waardoor hun toekomst als omroep in het geding is.

De eerste sanctie kreeg de omroep in juli, na een rapport van de ombudsman. Hierin stond dat ON! onjuiste informatie verspreidt. ON! moest een boete van ruim 93.000 euro betalen. Daar komt nu dus ruim 50.000 euro bij. In totaal moet de omroep zo'n 150.000 euro boete betalen.

De ombudsman ontving na een uitzending van het programma Ongehoord Nieuws in september opnieuw honderden klachten. In het programma waren beelden te zien waarop zwarte mensen witte mensen in elkaar slaan, zonder dat het programma er context bij gaf.

Naar aanleiding hiervan werd ON! meerdere malen aangesproken door de NPO. Ze moesten zich aan de regels en publieke waarden houden. De raad van bestuur vindt dat de omroep zich hier nog onvoldoende aan houdt. Na de uitzending van Ongehoord Nieuws in september ontbrak het de omroep aan zelfreflectie, stelt de raad van bestuur.

"Het consequent doen voorkomen alsof ON! zelf slachtoffer is van de situatie, en het publiekelijk afvallen van andere partijen uit het publieke bestel - waaronder de ombudsman - is niet aanvaardbaar", laat de NPO weten. Ze hopen dat deze sanctie leidt tot het respecteren van de regels.

Vergunning ON! nog niet ingetrokken

De boete kan mogelijk leiden tot het intrekken van de vergunning van de omroep. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) liet eerder weten dat deze vergunning op het spel staat, wanneer er een tweede financiële sanctie wordt gegeven.

De NPO moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen aan Uslu. Dat is nu nog niet aan de orde, stelt de NPO.

Eind november kwam de NPO-ombudsman met een tweede rapport. Hierin werd de conclusie getrokken dat de journalistieke code van de publieke omroep is geschonden. Aan de hand van dit rapport zal de publieke omroep begin 2023 een standpunt bekendmaken. Mogelijk wordt dan ook duidelijk of er een verzoek wordt ingediend om de vergunning van ON! in te trekken.

Vooralsnog zal Ongehoord Nieuws dus nog op televisie te zien zijn. De eerstvolgende uitzending staat gepland voor 31 januari 2023.

Voor nu is besloten dat de omroep van Arnold Karskens elke twee maanden aan de NPO moet rapporteren hoe zij de aanbevelingen van de ombudsman uitvoeren. Zo moeten ze training geven aan hun presentoren en is er een factchecker in dienst genomen.

