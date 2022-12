Deze B&B-eigenaren zoeken een partner in nieuwe reeks B&B Vol liefde

Na twee succesvolle reeksen start in de zomer van 2023 een derde seizoen van B&B Vol liefde. Elf B&B-eigenaren hebben zich donderdagavond voorgesteld in het aftrapprogramma. Voor het eerst doet er ook een kandidaat mee die buiten Europa een bed and breakfast bestiert.

Walter (54) uit Frankrijk

Walter verkocht niet lang geleden zijn familiebedrijf en besloot vorig jaar een B&B te starten in Corrèze, in het zuiden van Frankrijk. De B&B-eigenaar heeft interesse in onder meer tantra en organiseert ook healings, workshops en cursussen. Walter hoopt op een vrouw met brede interesses die geïnteresseerd is in spiritualiteit.

Marian (68) uit Portugal

Op het eerste gezicht doet de 68-jarige Marian erg denken aan Ted uit het vorige seizoen. Ze wonen allebei in Portugal, houden van dieren en genieten van het leven. Marian woont al 35 jaar in de Algarve en heeft daar een makelaarsbedrijf, waar ze anderen aan huizen helpt. Regelmatig staat Marian op de golfbaan en ze zit zelden stil. Ze zoekt een bourgondische man die initiatiefrijk is en vol in het leven staat.

Joy (25) uit Spanje

De 25-jarige Joy groeide op op Bali en vertrok op zijn twintigste naar het Spaanse Málaga om daar het vervallen vakantiehuis van zijn vader op te knappen en te verbouwen. Inmiddels runt hij daar zijn eigen B&B en verkoopt hij campers. Joy zoekt een liefdevolle en zorgzame vrouw, die net als hij van avontuur houdt.

Debbie (62) uit Spanje

Debbie verhuisde in 2005 met haar man en twee kinderen naar het Spaanse Catalonië. Daar kocht ze een boerderij uit 1600 die werd omgebouwd tot B&B. Inmiddels is Debbie vrijgezel en runt ze ook een nabijgelegen pand als bed and breakfast. Daar kunnen mensen niet alleen logeren, maar ook yogaretraites volgen. Debbie zoekt een vrolijke en optimistische man die van gezelligheid houdt.

Martijn (47) uit Thailand

Martijn is de eerste B&B-kandidaat die buiten Europa een bed and breakfast heeft. Vier jaar geleden kreeg hij de kans om een B&B met restaurant over te nemen, die hij omtoverde tot een Hollandse plek. Mensen kunnen er kroketten eten, uit de speakers klinkt Hazes en ook Koningsdag wordt er gevierd. Nu hij gesetteld is in Thailand, zoekt Martijn een vrouw om zijn leven compleet te maken. Humor en gezelligheid vindt hij belangrijke eigenschappen in een partner.

Corine (54) uit Frankrijk

Corine vertrok pas dit jaar naar Lubersac (in Corrèze, net als kandidaat Walter) om daar een nieuw leven te beginnen. Ze heeft husky's en wolfshonden en gaat regelmatig met haar dieren op pad. Ook houdt ze van tuinieren, klussen en kamers inrichten. Ze zoekt een "ruwe bolster, blanke pit" met dezelfde hobby's.

Milu (30) uit Portugal

Milu woonde de eerste twee jaar van haar leven in Portugal en besloot twee jaar geleden weer naar het zonnige land terug te verhuizen. Ze kocht er een bouwval, die ze opknapte tot bed and breakfast. Daarnaast werkt ze als makelaar (net als kandidaat Marian). Milu omschrijft zichzelf als sociaal sterk, ambitieus en een familiemens. En dat laatste blijkt wel uit het feit dat haar moeder naast haar woont. Milu zoekt een man die eigen ambities heeft en tegengas kan geven.

Bram (30) uit Zweden

Van jongs af aan droomde Bram van een boerderij in Zweden en in 2021 maakte hij deze droom waar. In Zweden is hij zelfvoorzienend, inclusief een eigen moestuin. Bram is sociaal, kunstzinnig en muzikaal. Hij hoopt een vrouw te vinden die ook interesse heeft in een zelfvoorzienend bestaan en houdt van een goed gesprek.

Leendert (68) uit België

Leendert werkte lang als ondernemer, maar had behoefte aan rust en een andere omgeving. Die vond hij in de Belgische Ardennen, waar hij een B&B in een oude watermolen overnam. Leendert houdt van tennis, speelt piano en onderneemt graag culturele activiteiten. Hij zoekt een vrouw die sportief en positief is en die samen met hem de B&B wil bestieren.

Michiel (50) uit Frankrijk

In 2016 kocht Michiel een oude boerderij in Frankrijk, waar hij graag klust of tuiniert. Acht jaar geleden ontdekte hij dat hij niet alleen op vrouwen, maar ook op mannen valt. Hij heeft nog geen relaties met mannen gehad, maar moedigt hen wel aan om te reageren. Zijn toekomstige partner moet humor hebben en van spontane acties houden.

Petri (59) uit Frankrijk

Petri werkte jarenlang als docent Frans, maar besloot anderhalf jaar geleden Nederland achter zich te laten en een B&B in Frankrijk te beginnen. Petri houdt van zingen, theater en lezen en heeft elke kamer in haar bed and breakfast vernoemd naar een Franse schrijfster. Een partner zou haar leven in Frankrijk compleet maken. Ze hoopt een man met humor en een vlotte babbel te vinden die haar ook tegengas kan geven.

