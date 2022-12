Lichtgevende letters Top 2000 Café gestolen, vermoedelijk eindejaarsstunt

De lichtgevende letters van de Top 2000 op het Mediapark in Hilversum zijn in de nacht van woensdag op donderdag gestolen. De letters stonden voor de deur van Beeld & Geluid, waar het Top 2000 Café is. Daar nu staat daar slechts nog '2000'. De letters T, O en P zijn verdwenen.

NPO Radio 2 heeft aangifte gedaan van diefstal, bevestigt de politie na berichtgeving van NH Nieuws.

Volgens de politie heeft oudejaarsvereniging De Geitefok de letters in bezit. Eerder stalen ze het beeld van André Hazes en de letter 'i' van de 'I Amsterdam'-letters. Ze doen dit in het kader van een traditionele stunt rond de jaarwisseling.

De politie wil de groep zo snel mogelijk strafrechtelijk vervolgen. De diefstallen leveren de politie veel onnodig extra werk op, zo laat een woordvoerder weten.

In het Top 2000 Café draaien dj's van NPO Radio 2 de nummers uit de jaarlijkse Top 2000. De luisteraars stellen de eindejaarslijst zelf samen door te stemmen op hun favoriete nummers.

Fans kunnen tot en met de jaarwisseling op vertoon van een kaartje bij het café naar binnen om daar van de muziek te genieten.

