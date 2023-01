Dit jaar meer duidelijkheid voor Marco Borsato, Ali B. en slachtoffers The Voice

Regisseur Martijn N. wordt niet vervolgd voor vermeend misbruik bij The voice of Holland. Maar hoe zit het met de andere verdachten die voorbijkwamen in BOOS? Voor Jeroen Rietbergen, Ali B., Marco Borsato en de vermeende slachtoffers zal dit jaar meer duidelijkheid volgen.

Bijna een jaar geleden deden verschillende vrouwen onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The voice of Holland. Er volgde een mediastorm en het succesvolle programma werd stilgelegd.

Er waren beschuldigingen aan het adres van coaches Borsato en Ali B., bandleider Rietbergen en regisseur Martijn N. Nadat vijf personen aangifte hadden gedaan, startte het Openbaar Ministerie (OM) in april een strafrechtelijk onderzoek tegen de vier mannen.

Het onderzoek is inmiddels een half jaar onderweg en moet vaststellen wat er precies is gebeurd; of er sprake is van een misdrijf. Daarvoor worden onder anderen de verdachten en verschillende getuigen gehoord.

Hoewel uit de BOOS-aflevering duidelijk werd dat de verhalen gaan om Rietbergen, Ali B., Borsato en Martijn N., heeft het OM nooit bevestigd dat het onderzoek naar deze vier mannen loopt.

Onduidelijk om hoeveel aangiftes het gaat

Vaststaat dat in totaal zeker vier aangiftes zijn gedaan van mogelijke strafbare feiten die rondom The Voice hebben plaatsgevonden. Het is niet bekend hoeveel aangiften er in totaal - dus ook los van The Voice - tegen de vier mannen zijn gedaan.

Tegen bandleider Rietbergen is in ieder geval aangifte gedaan door Nienke Wijnhoven, oud-kandidaat van The Voice. Zij vertelde bij BEAU dat ze door de bandleider is aangerand. Rietbergen gaf eerder al toe "relaties van seksuele aard" te hebben gehad en stapte op. Maar hij ontkent dat hij strafbare feiten heeft gepleegd.

We weten dat er minstens drie aangiftes zijn gedaan tegen Ali B. Het zou gaan om aanranding en verkrachting. Minstens een van die zaken staat los van The Voice.

Ali B. deelde een bericht op zijn Instagram-account waarin hij zegt onschuldig te zijn. "Ik heb mij niet schuldig gemaakt aan wat mij in de aangiftes wordt verweten. Ik heb alle vertrouwen dat het OM dit op een zuivere manier zal afdoen, waardoor ik mij van deze verdenkingen zal kunnen bevrijden."

Een 22-jarige vrouw heeft aangifte gedaan tegen Borsato vanwege "onzedelijke betastingen". Deze zaak is niet gerelateerd aan het tv-programma. Borsato reageerde op de aangifte van deze vrouw door zelf aangifte te doen. Volgens de zanger is sprake van een valse aangifte, smaad, laster en het doen van een lasterlijke aanklacht.

Onderzoek naar Martijn N. afgerond

Tot slot zijn er twee aangiftes gedaan tegen Martijn N., die als regisseur werkte bij The Voice. Hij zou een persoon onzedelijk betast hebben en iemand anders op de mond gezoend hebben. Eind november maakte het OM bekend dat het onderzoek in de zaak van Martijn N. is afgerond wegens onvoldoende bewijs.

Om tot een veroordeling te komen, is naast een aangifte een tweede bewijsmiddel nodig. Dat kunnen bijvoorbeeld een verklaring van een getuige of aangetroffen sporen zijn. Dat bewijs was er in het geval van Martijn N. dus niet. Dat betekent niet dat de betasting en de zoen zeker niet hebben plaatsgevonden. De regisseur heeft de beschuldigingen in ieder geval altijd ontkend. Door afronding van de zaak is Martijn N. niet langer een verdachte en daarmee is de zaak voor hem klaar.

Het onderzoek naar Ali B., Borsato en Rietbergen loopt momenteel nog. Of zij strafrechtelijk vervolgd worden en dus voor de rechter moeten verschijnen, is afhankelijk van dat onderzoek. Het OM verwacht dat het onderzoek naar de drie mannen begin dit jaar wordt afgerond.

Geen aangiftes uit BOOS

Advocaat Sébas Diekstra, die onder meer Wijnhoven bijstaat, liet onlangs aan NU.nl weten dat geen enkele vrouw uit de BOOS-aflevering aangifte heeft gedaan. Er zijn wel minstens twintig personen die een melding hebben gemaakt bij de politie. Een melding is iets anders dan een aangifte en is bedoeld om de politie te informeren. In principe leidt dit niet tot een strafrechtelijk onderzoek.

Het programma heeft weliswaar niet tientallen aangiftes opgeleverd, maar het heeft wel een enorme impact gehad op de maatschappelijke discussie. Borsato, Ali B en Rietbergen hebben daarnaast sinds de uitzending van BOOS amper nog kunnen werken.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt terecht bij Slachtofferhulp Nederland via 0900-01 01 of bij het Centrum Seksueel Geweld via 0800-01 88 of de chat.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen