Leerzame verhalen aan de ene kant, komische sketches aan de andere kant: de basisformule van Het Klokhuis is al sinds 1988 een schot in de roos. Dinsdag is het precies 35 jaar geleden dat de eerste aflevering te zien was. Waarom blijft het jeugdprogramma zo populair?

Sesamstraat en Het Jeugdjournaal bestonden al in 1988, maar een kinderprogramma dat dieper inging op ingewikkelde vragen ontbrak nog. Chef jeugdprogramma's Ben Klokman en televisiemaker Aart Staartjes (die van Sesamstraat) sprongen in dat gat, met een educatieve show waar in elke aflevering een nieuw thema werd uitgewerkt. Spanning werd het eerste onderwerp van Het Klokhuis.

In die eerste aflevering zagen we hoe Staartjes een overwerkte ober speelde, die woest werd op zijn veeleisende klanten. Een volgend fragment liet zien hoe spanningsopbouw in een film werkt. Later werd er nog een bezoek gebracht aan het dok van het Batavia-schip, om uit te leggen hoe stijf hout in een kromme vorm wordt getrokken. Het is 35 jaar geleden dat die aflevering voor het eerst te zien was, maar hij zou het in 2022 nog steeds prima doen op televisie.

"Je ziet tegenwoordig wel dat alles 'snappier' wordt gemonteerd", vertelt oud-presentator Jeroen Kramer aan NU.nl. Hij presenteerde in totaal meer dan zeshonderd afleveringen van het programma.

"Het flitst meer dan vroeger, naar de smaak van de huidige jeugd. Maar het basisconcept is nog steeds hetzelfde: informatieve stukjes, gelardeerd met liedjes en sketches. Die sandwichformule heeft de tand des tijds doorstaan. Geen enkel ander programma doet het op die manier."

Programma gered door handtekeningenactie

Vanzelfsprekend is het niet dat Het Klokhuis al zo lang bestaat. In 1990 besloot de NOS er een punt achter zetten, maar dat werd teruggedraaid na een handtekeningenactie. De elfjarige Nina de Waal, die 30.000 krabbels ophaalde, kwam later nog meerdere keren terug in het programma.

Kramer begon zelf in 1989 en presenteerde dus honderden uitzendingen. "Mijn eerste aflevering ging over danseres Angelika Oei. Zenuwen had ik niet, eigenlijk was ik alleen maar nieuwsgierig. We waren op pad met een gezellig cameraploegje, ik dacht meteen mee over leuke shots. Eigenlijk had ik het idee dat ik in een soort speeltuin terecht was gekomen. Ik keek m'n ogen uit."

Die speeltuin is het voor Kramer altijd gebleven. "Maar het was ook hard werken, hoor. In de begintijd was de lengte van draaidagen nog niet wettelijk beperkt. Ik heb dagen van achttien uur meegemaakt. Het was best gebruikelijk dat je je om 9.00 uur ergens in een Zeeuws weiland moest melden en 's avonds om 21.30 uur thuis was. Dus in die zin was het niet alleen maar spelen. Maar ik heb er heel veel plezier in gehad. Samen met een ploegje ben je eigenlijk steeds aan het knutselen."

In de loop der jaren bleef Het Klokhuis grotendeels hetzelfde. Naast vlotte reportages, dramascènes en liedjes, werd er later nog een online omgeving opgetuigd. Ook kwam er een vaste sketch over kantoormedewerkers van de kindershow. De cast daarvan is onlangs wel veranderd, na het overlijden van acteur Gijs de Lange. Zijn drie tegenspelers gaven een ontroerend eerbetoon en besloten vervolgens om te stoppen. Inmiddels is de sketch te zien met nieuwe acteurs.

Mummiereconstructie met nieuwste technieken

Kramer kijkt blij terug op elf jaar aan hoogtepunten. Hij noemt een dubbele aflevering uit 1998 een van zijn favorieten. "Daarin werd de mummie van een zestienjarig meisje door een CT-scan gehaald, om een analyse van het skelet te maken. Die schedel is vervolgens nagebouwd met een 3D-printer, destijds hypermodern. Een Engelse expert heeft daarna een gezicht gereconstrueerd. Later kwam er nog een make-upartiest aan te pas om het plaatje compleet te maken."

"Wonderbaarlijk mooi", vertelt Kramer. "Geschiedenis, techniek, emotie: alles kwam bij elkaar. Datzelfde jaar wonnen we de Zilveren Ere Nipkowschijf. Maar er zijn nog veel meer hoogtepunten. Ons bezoek aan Jan Wolkers op Texel vond ik bijvoorbeeld heel inspirerend. Hij kon bij ieder plantje stilstaan en een enthousiaste anekdote vertellen. Die man was een onophoudelijke vulkaan aan energie."