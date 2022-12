De Slimste Mens start nieuw seizoen met ruim 1,9 miljoen kijkers

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Slimste Mens is maandagavond bekeken door ruim 1,9 miljoen mensen. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het was daarmee het best bekeken programma van Tweede Kerstdag.

Philip Freriks en Maarten van Rossem presenteren de quiz voor het 21e seizoen. De cijfers van de aftrap zijn vrijwel gelijk aan die van eerdere winterseizoenen van het spelprogramma.

Er zijn wel wat veranderingen. Het spel wordt voor het eerst op NPO1 uitgezonden en er is een nieuw decor. Daarnaast zal de quiz niet meer vijf, maar slechts vier dagen per week te zien zijn.

Parlementair verslaggever Ron Fresen, paralympisch kampioene Marlou van Rhijn en actrice Anniek Pheifer waren de kandidaten in de eerste aflevering.

Top 2000 a gogo zonder Matthijs van Nieuwkerk

De Top 2000 a gogo met Herman van der Zandt heeft maandagavond 1,07 miljoen kijkers getrokken. Van der Zandt nam de presentatie over van Matthijs van Nieuwkerk.

Van Nieuwkerk zag af van het presenteren na een publicatie in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag door Van Nieuwkerk achter de schermen van De Wereld Draait Door (DWDD).

De eerste aflevering van de Top 2000 a gogo haalde de afgelopen jaren niet deze cijfers. De eerste aflevering in 2021 werd gezien door 605.000 mensen. In 2020 trok de aftrap van de show op tweede kerstdag 635.000 kijkers. In 2019 lag dit aantal op 819.000.

Dagtopvijf van maandag 26 december 1. Slimste Mens (NPO1) - 1.928.000 kijkers

2. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.606.000 kijkers

3. Top 2000 a gogo (NPO1) - 1.073.000 kijkers

4. Huis Vol (NPO1) - 916.000 kijkers

5. Kerst Muziekgala 2022 (NPO1) - 878.000 kijkers

