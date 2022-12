Acteur John Leddy (van Zeg 'ns Aaa) op 92-jarige leeftijd overleden

Acteur John Leddy, vooral bekend van de tv-serie Zeg 'ns Aaa, is zondag overleden. Dat meldt zijn familie maandag. Leddy is 92 jaar geworden. Hij speelde jarenlang de rol van Koos Dobbelsteen in de tv-serie.

Volgens de familie is hij na een kort ziekbed in het ziekenhuis in Den Bosch op 25 december overleden, in het bijzijn van zijn familie.

John Leddy laat zijn vrouw Jannig Leddy (met wie hij 53 jaar getrouwd was), zijn vijf kinderen en elf kleinkinderen achter. De begrafenis zal later in besloten kring plaatsvinden in Heusden, waar hij de laatste vijftig jaar woonde.

De comedyserie Zeg 'ns Aaa was op televisie van 1981 tot 1993. De serie ging over de gebeurtenissen in de huisartsenpraktijk en het persoonlijke leven van dokter Lydie van der Ploeg (Sjoukje Hooymaayer). Koos Dobbelsteen was de man van huishoudster Mien Dobbelsteen (Carry Tefsen). De serie behoorde in die tijd tot de populairste programma's in Nederland.

Carry Tefsen reageert op overlijden van oud-collega

Actrice Carry Tefsen noemt het overlijden van John Leddy "verschrikkelijk jammer". "Het was toch een periode in ons leven, we hebben zoveel jaren samen gewerkt", aldus Tefsen in een reactie tegen het ANP.

Ze zegt ook dat je het kan verwachten als je oud bent. "Toch word je met je neus op de feiten gedrukt", zegt Tefsen.

Acteur en theaterproducent Hans Cornelissen zegt goede herinneringen te hebben aan Leddy. Cornelissen speelde in Zeg 'ns Aaa Gert-Jan van der Ploeg. "Hij was een aimabele man. Hij was succesvol op televisie, maar had ook een hang naar kleine theaterzalen. Hij was heel divers."

Aanbevolen artikelen