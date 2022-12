Acht keer zo veel meldingen over wangedrag in 2022 binnengekomen bij MORES

MORES, het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector, heeft dit jaar tot nu toe in totaal 389 meldingen ontvangen over misstanden in de gehele culturele sector. Dat heeft bestuurslid Amber de Vente maandag laten weten. Het aantal geregistreerde meldingen in 2021 was in totaal iets meer dan 50.

Het aantal meldingen steeg flink na de aankondiging van het grote NPO-onderzoek naar de angstcultuur in de mediawereld. De meldingen gaan onder andere over televisie- en radioprogramma's, maar ook over andere onderdelen van de culturele sector zoals de theater- en filmwereld. De vertrouwenspersonen van MORES delen de meldingen overigens niet automatisch met de NPO of commerciële zenders, zegt De Vente.

"Melders komen direct terecht bij het meldpunt en worden dan teruggebeld door een vertrouwenspersoon", legt ze uit. "Deze vertellen de melders wat de mogelijke scenario's zijn. Maar de melders bepalen uiteindelijk wat er met hun melding gebeurt. Wij als bestuur staan hier volledig buiten en zijn nooit op de hoogte van gegevens van melders."

De NPO heeft een groot onderzoek naar het wangedrag achter de schermen van De Wereld Draait Door (DWDD) aangekondigd. MORES heeft in dit onderzoek een adviserende rol. RTL laat weten recent geen meldingen te hebben ontvangen over wangedrag. Talpa wilde niet laten weten of er concrete acties zijn ondernomen na alle onthullingen over DWDD.

