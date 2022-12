Prijs Omroepman of -vrouw van het Jaar wordt genderneutraal

Broadcast Magazine (BM) kiest niet langer een Omroepman of -vrouw van het Jaar. De prijs wordt genderneutraal en heet vanaf januari Mediapersoon van het Jaar, kondigde het mediavakblad vrijdag aan.

De laatste winnaar van de prijs, André van Duin, gaf in januari van dit jaar zelf de voorzet voor deze beslissing. Hij vond het best gek dat er tegenwoordig nog gesproken werd over Omroepman of -vrouw en stelde voor dat dat gewoon 'mens' moest zijn.