Succesvolste talentenjacht ooit? Deze acteurs wonnen eerder Op Zoek Naar

Bekende talentenjachten krijgen nog weleens de kritiek dat er geen echt succesvolle carrières uit voortkomen, maar dat geldt niet voor Op Zoek Naar.... Vanaf vrijdagavond gaat het programma op zoek naar twee nieuwe musicalsterren die in Grease de rollen van Sandy en Danny mogen vertolken. En dat zou de winnaars zomaar eens een mooie carrière kunnen opleveren, want winnaars van vorige edities gooien nog steeds hoge ogen.

Seizoen 1: Op Zoek Naar Evita

In het eerste seizoen van de musicaltalentenjacht werd gezocht naar een actrice en zangeres die de Argentijnse presidentsvrouw Evita Perón kon spelen. Brigitte Heitzer wist Suzan Seegers en Marjolein Teepen te verslaan en werd de nieuwe Evita. Het bleek een startschot voor een succesvolle carrière, want Heitzer speelde vervolgens hoofdrollen in voorstellingen als de Elvis-musical All Shook Up, Petticoat en Diana & Zonen.

Foto: BrunoPress

Seizoen 2: Op Zoek Naar Joseph

In het tweede seizoen werd gezocht naar de hoofdrolspeler voor een wat minder bekende musical: Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Freek Bartels maakte gelijk indruk en ging er met de winst vandoor. Sindsdien geldt hij als een van de bekendste musicalsterren in Nederland. Er volgden rollen in Next to Normal, Beauty and the Beast en Diana & Zonen. Volgend jaar is hij te zien als schurk Javert in Les Misérables. Bartels speelde daarnaast in series en films als BuZa en Liefde Zonder Grenzen en deed mee aan Wie is de Mol.

Foto: BrunoPress

Seizoen 3: Op Zoek Naar Mary

Een jaar later was het de beurt aan Mary Poppins. Een musicalversie van de bekende film was al aangekondigd door het AFAS Circustheater, maar een hoofdrolspeler was nog niet gevonden. Noortje Herlaar werd gekozen als de nieuwe Mary. Sindsdien is de actrice niet meer weg te denken uit het theater, maar ook op tv en op het witte doek is ze regelmatig te zien. Ze speelde in musicals als Saturday Night Fever en Lazarus en films als Knielen op een bed violen en Soof 3.

Foto: BrunoPress

Seizoen 4: Op Zoek Naar Zorro

Het verhaal van de gemaskerde held Zorro werd in 2011 vertaald naar het theater. Elf mannen deden een poging om de hoofdrol in de musical te bemachtigen. Tommie Christiaan werd uitgeroepen tot winnaar. Hij was toen al geen onbekende; vaste kijkers van Op Zoek Naar hadden Christiaan ook al gezien in het tweede seizoen. Maar hij verliet het programma toen voortijdig, omdat hij de hoofdrol kreeg in High School Musical. De acteur was verder te zien in musicals als Grease en Hair en speelde Jezus in The Passion.

Foto: BrunoPress

Seizoen 5: Op Zoek Naar Maria

Op Zoek Naar was tien jaar niet op televisie te zien. Begin 2021 keerde het programma terug en dit keer werd een hoofdrolspeler gezocht voor The Sound of Music. Nandi van Beurden wist als Maria het meest te overtuigen en mocht de hoofdrol spelen in het verhaal. Na The Sound kreeg Van Beurden een van de hoofdrollen in Albert Verlindes musical Dagboek van een Herdershond.

Foto: BrunoPress

Seizoen 6: Op Zoek Naar Sandy en Danny

Zestien kandidaten doen vanaf vrijdagavond een gooi naar de hoofdrol in Grease. Net als alle vorige Op Zoek Naar-edities praat Frits Sissing de uitzendingen aan elkaar. Marlijn Weerdenburg, Jim Bakkum (die Danny speelde in een eerdere versie van de musical) en Maurice Wijnen nemen plaats in de jury. Anders dan in andere reeksen worden de wekelijke afvallers alleen bepaald door het publiek. De jury mag de kijkers alleen adviseren.

