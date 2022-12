Ruim miljoen mensen stemmen af op finale van Het Perfecte Plaatje

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De finale van het zevende seizoen van Het Perfecte Plaatje is woensdagavond door ruim een miljoen mensen bekeken, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO) donderdagochtend. Daarmee staat de RTL-show op de zesde plek op de lijst van de best bekeken programma's van woensdag.

De finale is gewonnen door documentairemaker Linda Hakeboom. Haar foto's werden door juryleden William Rutten en Cynthia Boll iets beter bevonden dan die van Geraldine Kemper, de andere finalist. Hakeboom, die recent genezen is verklaard van borstkanker, zei na haar winst dat ze "niet kan geloven" dat ze had gewonnen.