Giel Beelen wint Marconi Oeuvre Award voor radiocarrière: 'Monstertalent'

Giel Beelen is dit jaar de winnaar geworden van de Marconi Oeuvre Award. Voormalig 3FM-collega Gerard Ekdom verraste de NPO Radio 2-dj woensdagavond in zijn avondshow met de prijs.

"Achter zijn naam staan ontelbaar veel radioshows, met tal van hoogtepunten. 's Nachts, 's ochtends of in de avond: op ieder tijdstip weet hij zichzelf te bewijzen en laat hij horen dat radio méér is dan praatje-plaatje. Een uitzending van Giel is nooit standaard. Als luisteraar ben je constant benieuwd naar wat er gaat komen."