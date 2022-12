Boete voor EO voor commerciële beïnvloeding jeugdprogramma gehalveerd

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft de boete gehalveerd die de Evangelische Omroep (EO) in mei dit jaar kreeg . De omroep kreeg de boete voor commerciële beïnvloeding in het jeugdprogramma De Boomhut Battle. De EO moet nu 75.000 euro betalen in plaats van 164.500 euro.

De Boomhut Battle werd in 2019 uitgezonden op NPO3. In het programma bouwden families boomhutten op vakantieparken. Die boomhutten werden na afloop van het programma verhuurd.

Volgens het CvdM heeft de EO "via het programma een platform geboden om de verhuur van deze boomhutten onder de aandacht te brengen en zo meegewerkt aan een (commercieel) voordeel voor derden". De toezichthouder vindt het extra kwalijk dat er sprake is geweest van beïnvloeding op een zender voor kinderen.

De EO is nog steeds teleurgesteld dat de omroep een boete heeft gekregen. "Omdat we als EO veel aandacht besteden aan het naleven van de Mediawet", zegt een woordvoerder. "Maar we vinden het ook fijn dat de adviescommissie naar onze zienswijze heeft geluisterd en dat de boete meer dan gehalveerd is. Inmiddels hebben we onze processen goed aangescherpt om situaties als deze in de toekomst te voorkomen."