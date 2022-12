Dit zie je met Kerst op tv: cruise met de Meilandjes en All You Need

Nederlandse televisiezenders hebben elk jaar een royale kerstprogrammering. NU.nl zet er een aantal voor je op een rij. Met dit jaar: de kerstfilm Love Actually, Kerst met de familie Meiland, Kerst met de familie Gillis én de kerstspecials van All You Need Is Love en Heel Holland Bakt.

Zaterdag 24 december (Kerstavond)

De Top 2000: De Opening - NPO3 om 22.41 uur

Radio-dj Leo Blokhuis telt af naar het moment dat de NPO Radio 2 Top 2000 begint. Hij bespreekt de grootste stijgers en dalers op de muzieklijst en vertelt welk nummer zijn favoriet is. De Top 2000 trapt om middernacht af met de nummer 2.000: Drivers License van Olivia Rodrigo.

André Rieu viert Kerst in Londen - NPO1 om 20.29 uur

Samen met solisten en zijn Johann Strauss Orkest brengt André Rieu een avond lang kerstliederen ten gehore. Ook liedjes als Hallelujah van Leonard Cohen, The Holy City en het klassieke Concierto de Aranjuez passeren de revue.

All You Need Is Love Kerstspecial - RTL 4 om 20.00 uur

Robert ten Brink zorgt weer voor hartverwarmende herenigingen en romantische verrassingen. De presentator probeert zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen voor Kerst en zoveel mogelijk mensen thuis op de bank te ontroeren.

SBS6: Kerst met de familie Meiland - SBS6 om 20.30 uur

De familie Meiland gaat dit jaar in Kerst met de familie Meiland met een cruiseschip de Middellandse Zee op. Nadat ze in Barcelona hun kerstinkopen hadden gedaan, moeten de Meilandjes zich haasten om de boot te halen. Zo beleeft de familie, bekend van Chateau Meiland, nog meer kerstavonturen op zee.

Het Heel Holland Bakt-team is ook tijdens de feestdagen op tv. Foto: Elvin Boer/MAX

Zondag 25 december (Eerste Kerstdag)

Kersttoespraak van koning Willem-Alexander - NPO1 om 13.00 uur

Vorig jaar kwamen verschillende actuele thema's aan bod in de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. Dat zal dit jaar naar alle waarschijnlijkheid ook zo zijn, maar welke onderwerpen de koning precies zal bespreken, is nog afwachten. De koning houdt de toespraak in de DNA Salon in Paleis Huis ten Bosch.

Heel Holland Bakt Kerstspecial - NPO1 om 20.24 uur

Het is ook Kerst bij Heel Holland Bakt. De negen kandidaten maken een kerststam, chocoladezoenen en een 'kransekake'. Dit Scandinavische baksel bestaat uit achttien lagen amandelkoek en glazuur, die om en om op elkaar gestapeld worden.

De Alleskunner VIPS - SBS6 om 20.30 uur

Na het knapperende haardvuur van vorig jaar, dat gemiddeld 281.000 kijkers trok, zendt SBS6 dit jaar een kerstspecial van De Alleskunner VIPS uit. Hierin strijden bekende Nederlanders om de titel 'alleskunner' door verschillende opdrachten uit te voeren, die verraderlijk simpel lijken. Dit keer doen Patricia Paay en Dafne Schippers mee.

Love Actually - Net5 om 20.00 uur

Regisseur en scenarioschrijver Richard Curtis (Four Weddings and a Funeral, Notting Hill) maakte met Love Actually een romantische comedy vol liefdesavonturen. De premier wordt verliefd op zijn assistente, een jonge en ambitieuze vrouw verklaart haar collega de liefde en een pasgetrouwde bruid ontdekt dat de beste vriend van haar man smoorverliefd op haar is.

'De Gillisjes' nemen voor hun feestdagenspecial een kerstclip op. Foto: BrunoPress

Maandag 26 december (Tweede Kerstdag)

Top 2000 a gogo - NPO1 om 22.13 uur

Herman van der Zandt maakt zijn debuut als presentator in Top 2000 a gogo naast Leo Blokhuis. Van der Zandt vervangt de van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde Matthijs van Nieuwkerk. Het nieuwe duo verzorgt zoals vanouds achtergronden bij de Top 2000, met minidocumentaires en interviews.

Draadstaal Kerstspecial - NPO3 om 22.48 uur

Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven blikken terug op een bewogen jaar. Bekende typetjes als Fred en Ria Onderbuik en Joop en Leon van Leons Kipcorner maken daarbij hun opwachting.

Kerst met de familie Gillis - SBS6 om 20.30 uur

Peter Gillis wil zijn laatste Kerst in de villa in Neerpelt onvergetelijk maken. Dat doet hij met enorme nepbomen, een sneeuwmachine, een arrenslee en een ijsbaan in de voortuin. Daarnaast wil hij een kerstclip opnemen met de hele familie.

Aanbevolen artikelen