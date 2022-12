"Het is mijn taak om te vertellen hoe de media ons uitbuiten", vertelt prins Harry in de Netflix-documentaire die hij maakte met zijn vrouw. Sla een willekeurige Britse tabloidkrant open, en je leest een negatief verhaal over Harry en Meghan. Waar komt de ogenschijnlijke haat vandaan? En waarom blijft deze sensationele berichtgeving maar doorgaan?

"Ik ben ervan overtuigd dat mijn vrouw een miskraam heeft gekregen door wat de Mail deed", zegt prins Harry in het slot van de Netflix-serie. "Alle stress die ze had, al het slaaptekort, dat kwam door hen."

Zomaar drie krantenkoppen van Daily Mail, stuk voor stuk in vette, grote letters afgedrukt op de voorpagina:

"Hoe donker wordt de huid van hun baby?"

"Meghan maakte Kate aan het huilen"

"Meghan, wie denk je wel niet dat je bent?"

En het is lang niet het enige medium dat zich hieraan schuldig maakt. Het gebeurde vorige week nog, toen Top Gear-presentator Jeremy Clarkson in The Sun een haatdragende column over Markle schreef.

Waar de kranten in Nederland hun inkomsten vooral uit abonnementen halen, moeten de Britse tabloids het vooral van losse verkopen hebben. Titels als Daily Mail en Daily Express merken dat mensen sneller een exemplaar meenemen als er een sensationele kop op de voorpagina staat, vertelt Chris Frost, woordvoerder van de National Union of Journalists (de Britse variant van de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek) aan NU.nl.

Frost, ook werkzaam als hoogleraar journalistiek, legt uit dat de meeste Britse kranten kampen met een enorme daling van verkopen. "Tientallen jaren geleden verkochten ze nog miljoenen exemplaren per dag. Inmiddels halen ze het miljoen niet meer", zegt hij. "Daar worden ze wanhopig van."

Een greep uit de voorpagina's met Meghan en Harry. Foto: Malay

'Iedereen kent de Britse royals'

Om die lezers toch te verleiden, wordt vaak gekozen voor hysterische koppen over de Britse royals. En dan vooral over Meghan en Harry, die mede hierdoor besloten het Verenigd Koninkrijk te verlaten. Frost: "De familie is een celebrityfenomeen. Iedereen kent ze. Je kan er altijd wel íéts over schrijven." De artikelen over de koninklijke familie namen flink toe toen prinses Diana met Charles trouwde. "Ze was het eerste glamoureuze type daar en maakte de familie interessant."

De kranten stonden vol met (negatieve) verhalen over Diana en de fotografen volgden haar overal. Met een noodlottig gevolg: in 1996 kwam de prinses om het leven bij een auto-ongeluk. De wagen waarin ze zat werd achternagezeten door auto's met fotografen, wat een dodelijke botsing veroorzaakte.

Vaak kan er pas actie worden ondernomen als verhalen compleet uit de duim zijn gezogen.

Chris Frost, hoogleraar journalistiek

"Mijn grootste angst is dat de geschiedenis zich herhaalt", zei Harry in 2019. De prins en zijn vrouw startten toen een rechtszaak tegen The Mail on Sunday, omdat de tabloid een persoonlijke brief van Meghan aan haar vader had gepubliceerd. "Ik heb mijn moeder verloren, en nu zie ik dat mijn vrouw ook slachtoffer wordt."

Waar komen die constante aanvallen op Meghan eigenlijk vandaan? Veel berichten hebben een racistische ondertoon. Frost erkent dat racisme een rol speelt bij de artikelen over de vrouw van de prins. "Maar ik denk eigenlijk dat de haat nog meer met stand te maken heeft", denkt Frost. "Meghan is Amerikaans, komt niet uit een aristocratische familie. Maar behoort daar nu wel toe - en Britten hebben daar moeite mee. Ze accepteren dat niet, vinden het niet horen bij het Britse koningshuis."

En dus worden er sensationele en belastende stukken geschreven. Volgens Frost omdat er geen duidelijke regels zijn over wat wel en niet mag. "Vaak kan er pas actie worden ondernomen als verhalen compleet uit de duim zijn gezogen. Dan worden door de familie rechtszaken aangespannen, die ze bijna altijd wel winnen."

Prinses Diana werd regelmatig belaagd door fotografen. Foto: Getty Images

'Regering moet meer lef krijgen'

Wat dan vaak volgt, is wraak. Als Meghan en Harry bijvoorbeeld een rechtszaak winnen van Daily Mail, zorgt dat voor nóg meer sensatieberichten over het koppel. "We merken dat dit wringt bij sommige journalisten", zegt de voorzitter van de journalistenvakbond. "Echt niet iedereen kan zich in deze houding vinden. Maar als je werkgever zegt: 'Ik wil dat je dit verhaal schrijft want anders ben je je baan kwijt', dan kunnen ze niet anders. Zij moeten ook hun rekeningen betalen."

In 2011 leek er even wat te veranderen in het Britse perslandschap. Toen bleek dat de tabloid News of the World de telefoon van een vermoord meisje had gehackt, besloot toenmalig premier David Cameron een onderzoek in te stellen. Hij wilde kijken hoe ethisch de pers was en hoe ze omgaan met andermans privacy. Daarop werd een waakhond in het leven geroepen, die in de gaten houdt wanneer grenzen worden overschreden.

Maar ondanks dat de kranten regelmatig over de schreef gaan, onderneemt de mediawaakhond volgens Frost nauwelijks actie. "Ze bekijken klachten en roepen hoogstens: 'Jij bent stout geweest.' Af en toe wordt er een rectificatie geëist, maar verder gaat het niet. Ik vind het bedroevend."

De giftigheid van de tabloids krijgt door de documentaire van Meghan en Harry weer de volle aandacht. Maar voorlopig lijkt er weinig te veranderen in het Britse medialandschap, stelt Frost. "Het enige dat nog kan helpen, is dat de regering meer lef krijgt."