Sam Hagens neemt met Hélène Hendriks HLF8-presentatie Johnny de Mol over

HLF8 keert op 2 januari met Sam Hagens en Hélène Hendriks als vaste presentatoren terug op tv. Het duo zal het programma afwisselend presenteren. Johnny de Mol stopte in april na beschuldigingen van seksueel misbruik met de presentatie van het SBS-programma.

De 42-jarige Hendriks presenteert het programma al enige tijd. Zij wisselde dit af met Leonie ter Braak. Maar Ter Braak kan de talkshow vanwege een overstap naar RTL niet meer presenteren.

Hagens neemt Ter Braaks rol nu over. De dertigjarige politiek verslaggever van Hart van Nederland is al een aantal keren als tafelgast aangeschoven bij HLF8. De zoon van presentator Pieter Jan Hagens is op 4 januari voor het eerst als presentator aan de talkshowtafel te zien.

"Ik heb ontzettend veel zin in het nieuwe jaar en kijk er enorm naar uit om HLF8 te mogen presenteren. Het team en de studio van HLF8 zijn mij niet onbekend, maar spannend vind ik het wel. Ik neem mijn kennis van en interesse in politiek mee, maar uiteraard komen ook de andere onderwerpen bij mij aan tafel aan bod", laat Hagens in een reactie weten.

De Mol is eerder dit jaar door zijn ex Shima Kaes aangeklaagd voor mishandeling. In een uitzending van HLF8 zei de presentator dat er niets van de beschuldigingen klopt. In april beschuldigde een andere vrouw de presentator van seksueel misbruik, waarna De Mol een stap terug deed.

