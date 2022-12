Glazen Huis-dj's voelen zich goed, maar staan wel onder toezicht omdat ze vasten

NPO 3FM-dj's Sophie Hijlkema en Rob Janssen zijn van plan om ondanks hun coronabesmetting een succes te maken van hun tijd met Barend van Deelen in het Glazen Huis.

Door de positieve coronatest van Hijlkema en Janssen kunnen er geen gasten aanschuiven in het Glazen Huis in Amersfoort. In plaats daarvan vinden de interviews plaats via de brievenbus en treden muzikanten niet in het Glazen Huis zelf op, maar op een podium in de buurt.