Rapper Donnie maakt debuut als tv-presentator bij SBS6

Rapper Donnie maakt 18 februari zijn debuut als tv-presentator. Voor zender SBS6 gaat hij het programma de Nix Factor presenteren, heeft Talpa bekendgemaakt.

In het programma gaan iedere aflevering bekende radio-dj's een weddenschap aan met muziekproducers Ryan Marciano en Sunnery James of zij een hit kunnen maken met iemand die niet kan zingen.

De Nix Factor is geen nieuw format. In 2005 werd al eens een seizoen gemaakt op de toenmalige zender Talpa. Het was een reactie op destijds populaire programma's als Idols en X Factor waarin juist gezocht werd naar toptalenten.